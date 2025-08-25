16+
Под Сызранью на Волге спасены два человека

СЫЗРАНЬ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 25 августа, в 19:20 поступило сообщение о спасении двух человек - 62-летнего мужчины и 43-летней женщины - спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области.

ЧП произошло на реке Волга в районе с. Переволоки в Сызранском районе.

"В медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе МЧС Самарской области. Подробности ЧП не раскрываются. 

