Под Сызранью на Волге спасены два человека

В понедельник, 25 августа, в 19:20 поступило сообщение о спасении двух человек - 62-летнего мужчины и 43-летней женщины - спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области.

ЧП произошло на реке Волга в районе с. Переволоки в Сызранском районе.

"В медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе МЧС Самарской области. Подробности ЧП не раскрываются.