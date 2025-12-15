Пять сел Самарской области остались без света из-за непогоды

В понедельник, 15 декабря, в Самарской области из-за непогоды оказалась обесточена часть Большечерниговского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 2:30 частично нарушилось электроснабжение в населенных пунктах: Утекаево, Иргизский, Денгизбаево, Торшиловский и Новый Камелик. Пока ведут ремонт, без света остаются 500 частных домов, в которых проживает 1290 человек, из них 222 ребенка.
