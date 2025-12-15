МТС накрыла сетью 4G любимое место туристов — Падовский карьер в Пестравском районе

Цифровая экосистема МТС завершила строительство новой базовой станции в селе Падовка Пестравского района, где находится знаменитый туристический объект — Падовский карьер. Устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет доступны на территории населенного пункта, где проживает более 800 человек, а также на подъездных дорогах и рядом с селом.
Село Падовка круглый год привлекает туристов со всей Самарской области своим карьером. Скальные обрывы, озера и песчаные дюны образуют красивый пейзаж, где любят фотографироваться гости Пестравского района. Когда-то здесь добывался известняк, но, когда рабочие наткнулись на воду в пустошах, карьер был заброшен. На территории Падовского карьера есть три озера, вода в одном из которых меняет свой цвет с синего на изумрудный. Карьер считается одним из самых популярных мест для туристов в регионе. Фотографиями из Падовки можно встретить в соцсетях. Теперь отправлять фото и видео знаменитого карьера, а также строить маршрут в навигаторе до культового объекта со связью 4G МТС станет еще проще.
Также в Пестравском районе новые площадки МТС успешно выведены в эфир в селах и поселках Михайло-Овсянка, Тяглое Озеро, Красная Поляна, Тепловка, Михеевка, Малоархангельское и Тростянь. Совокупно в этих малых населенных пунктах проживает более 4000 жителей.
"Пестравский район находится всего в часе езды от областного центра, поэтому направление считается популярным для туристов в выходные дни и праздники. Перед Новым годом и длинными каникулами специалисты МТС завершили все запланированные работы по запускам новых базовых станций в эфир, чтобы гости района могли всегда оставаться на связи, а жители 8 малых населенных пунктов Пестравского района получили новые цифровые возможности: учиться и работать удаленно, заказывать товары на маркетплейсах через мобильный интернет, смотреть фильмы и сериалы онлайн в высоком качестве", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.