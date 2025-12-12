В Самарской области 13 малых сел подключены к высокоскоростному интернету и мобильной связи в 2025 году

В Самарской области по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН) в 2025 году подключены к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 13 населенных пунктов.

Подключенные населенные пункты:

Борский муниципальный район село Большое Алдаркино Исаклинский муниципальный район деревня Два Ключа Исаклинский муниципальный район деревня Ганькин Матак Камышлинский муниципальный район посёлок Бузбаш Кинель-Черкасский муниципальный район село Пустовалово Клявлинский муниципальный район деревня Ерыкла Кошкинский муниципальный район село Залесье Кошкинский муниципальный район деревня Гранная Красноярский муниципальный район посёлок Украинка Красноярский муниципальный район посёлок Городцовка Похвистневский муниципальный район посёлок Сукаевка Челно-Вершинский муниципальный район село Кротовка Шенталинский муниципальный район село Крепость-Кондурча

Подключение к высокоскоростному интернету и мобильной связи населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек возможно благодаря национальному проекту "Экономика данных".

Перечень населенных пунктов, где необходимо провести интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг год назад. Также учитывались голоса, полученные Минцифры России по почте. Всего в голосовании приняли участие более 15 тысяч жителей региона. Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование по проекту УЦН проходит по экстерриториальному принципу, то есть голосовать за населенный пункт могут не только его постоянные жители, но и все граждане, имеющие прописку в Самарской области.

Новые базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.

О необходимости развития цифровизации Самарской области, обеспечении в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всей территории Самарской области, каждого населенного пункта, в том числе, в малых, ранее заявлял Губернатор Вячеслав Федорищев.

"Качество сотовой связи и доступа к сети Интернет в Самарской области планомерно повышается. Программа "Устранение цифрового неравенства" дает возможность жителям малых населенных пунктов получать доступ к самым современным цифровым сервисам, требующим высоких скоростей передачи данных. Это позволит, жителям работать и учиться онлайн, иметь постоянный доступ к востребованным торговым площадкам и развлекательным платформам", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.

Проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. В настоящее время проект реализован в более чем 144 населенных пунктах (охвачено более 34 тысяч жителей), а в период до 2030 года будут обеспечены связью еще около 50 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей.