У самарского министерства ЖКХ заберут полномочия по благоустройству

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области продолжается работа по реорганизации правительства. Сейчас антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления, который в том числе предусматривает перераспределение полномочий между министерствами.

Фото: Александра Белова
Новая структура правительства Самарской области вступит в силу с 15 декабря Новая структура правительства Самарской области вступит в силу с 15 декабря
Новая структура правительства Самарской области вступит в силу с 15 декабря этого года, а не с 15 сентября 2026 года, как сообщалось ранее. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев в видеосообщении в своем канале в МАХ.

Согласно документу, у минЖКХ забрали полномочия по разработке и реализации государственных программ, отдельных нормативных правовых актов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований. Их передали министерству градостроительной политики. Правда, предусмотрен переходный период до 1 мая 2026 года.

При этом изменится название ведомства. Оно будет называться министерство градостроительной политики и благоустройства. Сокращенно — МГПБ СО.

Также минград получит полномочия по ведению реестров (справочников) сведений о кладбищах и местах захоронений на них, а также данных об организациях, которые оказывают услуги по организации похорон. Это губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал еще в октябре.

По его словам, минград будет курировать региональный проект, предусматривающий создание сети крематориев и наведение порядка в ритуальном бизнесе. Почитайте подробности.

