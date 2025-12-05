16+
Планы по развитию метро в Самаре планируется утвердить к 2027 году В 2026 г. в Самару поступят 31 трамвай и 101 автобус Ракитовское шоссе планируют капитально отремонтировать в 2027 году Вячеслав Федорищев подтвердил отставку правительства, запланированную на 15 декабря Прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым началась

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев подтвердил отставку правительства, запланированную на 15 декабря

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 5 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проводит прямую линию, во время которой отвечает на актуальные вопросы жителей региона. Одним из вопросов стала отставка правительства Самарской области, которая ранее анонсировалась на 15 декабря.

Фото: Александра Ламзина

"Мы последовательно обновляем кадровый состав правительства. В сентябре приняли решение и внесли изменения в Устав, который позволил уточнить структуру правительства. С чем это было связано? Мы проводим административную реформу, снижаем количество государственных служащих. Задача, которую я поставил перед правительством, - снизить количество госслужащих по руководящему составу на 20%. Это не связано с тем, чтобы их уволить и взять на работу куда-то еще. Это связано с повышением эффективности процессов в правительстве", - сказал Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что после принятого решения была проведена вдумчивая работа.

"Запланированная отставка правительства 15 декабря будет. Большинство госслужащих в руководящем составе (процентов 70) продолжат свою работу в правительстве в том или ином формате. Где-то это будет продолжение работы непосредственно в том же министерстве, где-то - линейные переходы. Здесь у нас все по плану", - добавил губернатор.

Он подчеркнул: основной костяк команды правительства Самарской области был сформирован еще год назад: "Команда работает, она состоялась как единое целое. Это и главы муниципальных образований, и министры, зампреды".

Напомним, в августе 2025 г. губернатор анонсировал отставку правительства Самарской области, отметив, что структура правительства станет более компактной. Новую структуру областного правительства глава региона представил в конце сентября. В октябре стало известно, что новая структура правительства Самарской области вступит в силу с 15 декабря этого года.

