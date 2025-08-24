Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, побывавший на матче шестого тура Мир РПЛ "Крылья Советов" - "Краснодар", прокомментировал игру.
Напомним, самарцы уступили гостям со счетом 0:6.
"Так нельзя, мужики!
"Крылья Советов" — "Краснодар" — 0:6. Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников "Крыльев", тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках.
После матча зашел в раздевалку нашей команды. Серьезный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее.
Впереди непростой календарь. "Крылья", надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только "Крылья", только победа!", — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
