Вячеславу Федорищеву продемонстрировали новые разработки в Клиниках СамГМУ

В понедельник, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными. Кроме того, глава региона пообщался с врачами и студентами.

"Здесь сформирована уникальная связка образования, науки, медицины, технологий и инноваций", — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев посмотрел, какие направления сейчас особенно активно развиваются, какая помощь и поддержка нужна со стороны правительства, обсудил с ректором СамГМУ Александром Колсановым и главным врачом Клиник СамГМУ Николаем Измалковым ближайшие перспективы и планы развития Клиник СамГМУ и всего медуниверситета.

Руководителю области продемонстрировали работу ЧКВ-центра, рентгенхирургической операционной и реанимации, где оказывают помощь пациентам с инфарктом миокарда. А также комплекс чистых помещений для трансплантации клеток костного мозга.

"Будем совместно работать над расширением спектра оказываемых высокотехнологичных медицинских услуг по ауто- и аллогенной трансплантации клеток костного мозга, со своей стороны окажем необходимую поддержку", — подчеркнул Вячеслав Федорищев. Далее профильные врачи показали губернатору работу "цифровой" операционной.

Большое внимание во время посещения губернатором Клиник СамГМУ было уделено непосредственно вопросам по развитию медуниверситета, поддержке студентов.

Отметим, что в прошлом году в СамГМУ создано 150 новых рабочих мест, высокотехнологичных — это в том числе IT-специалисты, инженерные специальности. Были введены стимулирующие выплаты: при своевременной защите кандидатской диссертации выплачивается одномоментно 250 тысяч рублей. Если защищается докторская — 500 тысяч рублей.

СамГМУ активно поддерживает талантливых студентов: за каждые 100 баллов, полученные на ЕГЭ, университет выплачивает по 50 тысяч рублей. Кроме того, высокобалльники в СамГМУ получают ежемесячную стипендию в размере 10 000 рублей в течение всего первого года обучения.

Ректор СамГМУ член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов отметил, что СамГМУ реализует целевую модель первого технологического медицинского университета: "Это предполагает разработку и вывод на рынок собственных технологий и продуктовых решений для практического здравоохранения. Все наши разработки в обязательном порядке апробируются на базе Клиник, где мы сегодня побывали".

Сейчас продукцию университета используют уже более чем в 80 регионах страны и 18 странах мира.

Подчеркнем, что образовательные программы СамГМУ трансформируются так, чтобы каждый выпускник не только мог успешно заниматься лечением и повышал доступность медицинской помощи, но и владел цифровыми и исследовательскими компетенциями. Как университет технологического лидерства, СамГМУ формирует технологическую элиту — инженеров, которые разрабатывает инновационные изделия для медицины будущего. Это гарантирует не только реализацию текущих проектов, но и непрерывное технологическое лидерство университета на перспективу.

Для этого здесь создана инновационная инфраструктура, действует стартап-центр, реализуются акселерационные программы, ведется поддержка студентов и сопровождение их идей и разработок на всех этапах. Благодаря этому студенты могут воплощать свои идеи в конкретные продукты.

"Очень важно, что мы получаем поддержку от федеральных министерств и, конечно, правительства Самарской области, которое поддерживает наши разработки, талантливых студентов и молодых специалистов, соинвестирует программы развития вуза", — сказал ректор СамГМУ Александр Колсанов.

В завершении посещения Клиник СамГМУ губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами, на которой ответил на актуальные вопросы по самой разной тематике, все вопросы и предложения взяты в работу.