Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал ЧП в Нефтегорском районе

В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области.

В первой части заседания глава региона прокомментировал ЧП, произошедшее 15 февраля в Нефтегорском районе: "Вчера на одной из нефтяных скважин в Нефтегорском районе произошел пожар. Возгорание было оперативно локализовано, серьезных повреждений на объекте нет, угрозы экологической безопасности тоже. Но пострадали четыре человека".

Об их состоянии губернатору доложил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов: "Вчера силами областного центра медицины катастроф и специалистами областной больницы им. Середавина пострадавшие были доставлены в ожоговый центр больницы им. Пирогова. На сегодняшний день состояние пациентов остается тяжелым, стабильным. Они получают интенсивную терапию в отделении реанимации. Тактика лечения вчера была согласована со специалистами федеральных центров. Ситуация на контроле".

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин дополнил доклад: "Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса. Будем разбираться в этой ситуации".

Ночью 16 февраля в регионе случилось еще одно происшествие: в Волжском районе на 41 км федеральной трассы Р-229, в районе с. Черноречье, произошло ДТП с участием четырех грузовых транспортных средств. В результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.

"Загрязнено дорожное покрытие и обочина. За границу дороги загрязнитель не попал. Водные объекты и земли сельхозназначения также не загрязнены. Муниципалитет разработал план мероприятий по ликвидации последствий ЧС. Работы уже начаты. Весной, после схода снега, выедем на место повторно с отбором проб", — доложил врио министра природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

Глава региона дал поручение министерству природных ресурсов и экологии после ликвидации загрязнения проинформировать население о завершении работ.

Вторым важным вопросом повестки дня стали последствия обильного снегопада. Губернатор поручил Государственной жилищной инспекции Самарской области незамедлительно приступить к проверкам качества уборки территорий. Особое внимание — безопасности пешеходов и очистке крыш от снега и наледи.

"Необходимо пройти по дворам, оценить риски и обязать управляющие организации и иных лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, очистить кровли там, где в этом есть необходимость. Руководителям всех органов власти были даны соответствующие указания в отношении подведомственных учреждений, прежде всего учреждений здравоохранения, социальной сферы, культуры, образования, спорта. Также обращаюсь к владельцам частного бизнеса: проведите очистку кровель ваших объектов своевременно, чтобы не было угрозы жизни и здоровью наших граждан", — отметил губернатор.

Губернатор Вячеслав Федорищев, говоря о мерах поддержки ветеранов СВО и членов их семей, заявил о продлении срока предоставления компенсации затрат на получение высшего образования.

"Сегодня поддержка армии, действующих бойцов и ветеранов, их близких — наша приоритетная задача. Мы приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц специальной военной операции", — сообщил губернатор.

Данная мера поддержки предоставляется за счет средств областного бюджета и позволяет компенсировать расходы на обучение по программам высшего образования в государственных вузах. Это позволяет продолжить профессиональное развитие, ветеранам — максимально успешно интегрироваться в гражданскую жизнь. Также в прошлую пятницу завершилось обучение самарских ветеранов СВО по федеральной программе "СВОй бизнес".

Этот проект направлен на формирование и развитие предпринимательских компетенций, необходимых для старта и развития своего дела с государственной поддержкой.

"13 февраля завершился процесс обучения по федеральной программе, ее проходил 21 человек. В первом потоке региональной программы "СВОй бизнес" завершили обучение 36 человек, на второй поток подали заявку уже 360", — сообщил врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Образовательная программа "СВОе Дело. Самарская область" — региональная комплексная программа поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей.