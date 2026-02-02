Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области Ольгой Криковой, в ходе которой обсудили достигнутые результаты и определили приоритеты на предстоящий период.
Глава региона отметил, что первоочередным является эффективное и целевое освоение бюджетных средств и качественная реализация национальных проектов. Среди важнейших задач Вячеслав Федорищев отметил достижение всех запланированных показателей, создание благоприятных условий для социально-экономического роста, активную поддержку предпринимательства и привлечение инвестиций, повышение открытости, прозрачности и результативности работы органов власти всех уровней.
"Для правительства Самарской области бюджетная эффективность является одним из ключевых параметров работы. В совместной работе со Счетной палатой нам удалось выйти на системную работу по проверкам тех или иных процессов, которые требуют особого внимания. Это и реализация наших социальных полномочий, предоставление квартир детям-сиротам, переселение из ветхого аварийного жилья. Кроме того, мы договорились в начале работы, что Счетная палата будет внимательно смотреть за всеми расходами и обязательствами. Результаты могут сказать о том, что расходы построены эффективно. Мы вместе смотрим одинаково на то, чтобы бюджет был максимально защищен. Повышаем эффективность каждого бюджетного рубля, вкладываемого в экономику региона", — сказал губернатор.
Вячеслав Федорищев поблагодарил коллектив Счетной палаты за проделанную работу.
"Объем проверенных средств составил более 450 миллиардов рублей. Придерживаемся их рекомендаций — это весомый и значимый вклад в укрепление финансовой дисциплины и экономики области", — подчеркнул глава региона.
Региональное правительство поддерживает запланированные на 2026 год контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в социально значимых сферах: здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий.
"Важно также отметить тесное взаимодействие Счетной палаты с министерством финансов Самарской области. Совместная работа по координации бюджетной политики, оперативный обмен информацией и согласованные действия позволяют обеспечивать финансовую стабильность региона и своевременно реагировать на выявленные риски", — добавил руководитель области.
В свою очередь председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова сделала акцент на том, что важно не только фиксировать отдельные нарушения, но и выяснять причину и принимать решения, которые будут способствовать в дальнейшем их недопущению.
"Это один из приоритетов нашей работы. В 2025 году мы провели 102 мероприятия. Завершили 36 контрольных и 66 экспертно-аналитических мероприятий, по итогам которых на сегодняшний день органами исполнительной власти уже выполнено 247 наших рекомендаций", — сказала Ольга Крикова.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит