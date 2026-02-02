16+
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области Ольгой Криковой, в ходе которой обсудили достигнутые результаты и определили приоритеты на предстоящий период.

Фото: Светлана Осьмачкина

Глава региона отметил, что первоочередным является эффективное и целевое освоение бюджетных средств и качественная реализация национальных проектов. Среди важнейших задач Вячеслав Федорищев отметил достижение всех запланированных показателей, создание благоприятных условий для социально-экономического роста, активную поддержку предпринимательства и привлечение инвестиций, повышение открытости, прозрачности и результативности работы органов власти всех уровней.

"Для правительства Самарской области бюджетная эффективность является одним из ключевых параметров работы. В совместной работе со Счетной палатой нам удалось выйти на системную работу по проверкам тех или иных процессов, которые требуют особого внимания. Это и реализация наших социальных полномочий, предоставление квартир детям-сиротам, переселение из ветхого аварийного жилья. Кроме того, мы договорились в начале работы, что Счетная палата будет внимательно смотреть за всеми расходами и обязательствами. Результаты могут сказать о том, что расходы построены эффективно. Мы вместе смотрим одинаково на то, чтобы бюджет был максимально защищен. Повышаем эффективность каждого бюджетного рубля, вкладываемого в экономику региона", — сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев поблагодарил коллектив Счетной палаты за проделанную работу.

"Объем проверенных средств составил более 450 миллиардов рублей. Придерживаемся их рекомендаций — это весомый и значимый вклад в укрепление финансовой дисциплины и экономики области", — подчеркнул глава региона.

Региональное правительство поддерживает запланированные на 2026 год контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в социально значимых сферах: здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий.

"Важно также отметить тесное взаимодействие Счетной палаты с министерством финансов Самарской области. Совместная работа по координации бюджетной политики, оперативный обмен информацией и согласованные действия позволяют обеспечивать финансовую стабильность региона и своевременно реагировать на выявленные риски", — добавил руководитель области.

В свою очередь председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова сделала акцент на том, что важно не только фиксировать отдельные нарушения, но и выяснять причину и принимать решения, которые будут способствовать в дальнейшем их недопущению.

"Это один из приоритетов нашей работы. В 2025 году мы провели 102 мероприятия. Завершили 36 контрольных и 66 экспертно-аналитических мероприятий, по итогам которых на сегодняшний день органами исполнительной власти уже выполнено 247 наших рекомендаций", — сказала Ольга Крикова.

Гид потребителя

