Вячеслав Федорищев в День памяти участников СВО, погибших в Макеевке: "Вечная память павшим. Победа будет за нами"

1 января - День памяти участников СВО, погибших в новогоднюю ночь 2023 года в Макеевке.

"Макеевка. В новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации, где располагались мобилизованные из Самарской области. Вечная память павшим. Сил и мужества родным и близким. Мы всегда рядом. Победа будет за нами", — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

Напомним, что 1 января 2023 г. в 00:01 по московскому времени артиллерия ВСУ нанесла удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Хаймарс" по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. По данным Минобороны РФ, погибло 89 человек, в том числе жители Самарской области. Наибольшие потери понес 44-й полк.