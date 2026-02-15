В Нефтегорском районе произошел пожар на скважине, пострадали четыре человека

В воскресенье, 15 февраля, в 11:06 в ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в Нефтегорском районе - в 5 км северо-восточнее Нефтегорска. Во время работ по капитальному ремонту нефтяной скважины произошло возгорание подъемного агрегата для ремонта скважин, в результате которого ожоги различной степени тяжести получили четверо рабочих. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Пострадавшие — мужчины 31, 32, 39 и 47 лет — госпитализированы в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По информации пресс-службы "Центра по делам ГО, ПБ и ЧС" в ликвидации пожара работали огнеборцы ПСО 36 противопожарной службы Самарской области совместно в коллегами из ГУ МЧС по Самарской области.

Как уточнили в ГУ МЧС, в 11:56 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. метров. Всего привлекалось 19 человек и 7 ед. техники, в том числе от МЧС России 1 человек и 1 ед. техники.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты следственного управления. Богатовским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, проверку соблюдения трудового законодательства, в том числе законодательства об охране труда, организовала Нефтегорская межрайонная прокуратура. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.