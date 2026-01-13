Пожилой самарец погиб в пожаре на Заводском шоссе

Во вторник, 13 января, в Самаре на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 0:58 загорелись вещи в квартире на Заводском шоссе, 58. В результате погиб 76-летний мужчина.
Возгорание на площади 2 кв. м ликвидировали в 1:24.
Во вторник, 13 января, в Самаре на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 0:58 загорелись вещи в квартире на Заводском шоссе, 58. В результате погиб 76-летний мужчина.
Возгорание на площади 2 кв. м ликвидировали в 1:24.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !