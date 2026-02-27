16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По делу о хищении 745 млн на контракте вынесли оправдательный приговор Самарца, подпольно производившего алкоголь, оштрафовали на 1,5 млн рублей Ольге Кулаксыз дали три с половиной года колонии за покушение на мошенничество Облсуд пересмотрит вопрос о наказании экс-следователя Рабинович за взятку в 15 млн Материал по вопросу УДО Дмитрия Сазонова поступил в облсуд

Суды Происшествия

Двое самарцев смошенничали, обещая передать взятку

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Советский районный суд Самары вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2025 г. обвиняемые сказали родственнице одного из них о якобы имеющихся связях в правоохранительных органах. По их словам, за взятку 1,75 млн руб. эти знакомые правоохранители помогут снизить степень уголовной ответственности и повлиять на то, какое наказание назначат в суде ее супругу, обвиняемому в коррупционном преступлении. При этом обвиняемые не собирались выполнять обещанное, а планировали оставить деньги себе.

В итоге злоумышленников задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил их к двум и двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Супруга потерпевшей за посредничество во взяточничестве Кировский районный суд Самары приговорил к трем годам лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1