Двое самарцев смошенничали, обещая передать взятку

Советский районный суд Самары вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2025 г. обвиняемые сказали родственнице одного из них о якобы имеющихся связях в правоохранительных органах. По их словам, за взятку 1,75 млн руб. эти знакомые правоохранители помогут снизить степень уголовной ответственности и повлиять на то, какое наказание назначат в суде ее супругу, обвиняемому в коррупционном преступлении. При этом обвиняемые не собирались выполнять обещанное, а планировали оставить деньги себе.
В итоге злоумышленников задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил их к двум и двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Супруга потерпевшей за посредничество во взяточничестве Кировский районный суд Самары приговорил к трем годам лишения свободы.
