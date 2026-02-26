Ольге Кулаксыз дали три с половиной года колонии за покушение на мошенничество

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор владелице турбазы "Хуторок озерный" Ольге Кулаксыз за покушение на мошенничество. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарский области.

Как установил суд, женщина подделала договор займа с ООО, поручителем по которому выступал директор этой компании. Позже она обратилась в суд с иском к этому человеку о взыскании 12,5 млн рублей. Однако почерковедческая экспертиза, которую назначили в рамках гражданского дела, показала, что подписи мужчины на договоре поддельные.

В итоге суд приговорил Ольгу Кулаксыз к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ранее предпринимательница уже была судима. Ей дали условный срок за поджоги трех строений в СНТ "Красное Поле". Кроме того, ранее сообщалось, что в 2023 г. Кулаксыз фигурировала в уголовном деле об обнале.

А в начале 2026 г. в Ставропольском районе возбудили уголовное дело из-за "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности" на турбазе "Хуторок озерный". Несколько семей купили на новогодние праздники путевки на турбазу. Вот только, как обнаружилось, условия в помещениях были антисанитарными. В домах не было отопления и водоснабжения, а потом отключилось и электричество. Постояльцы вынужденно покинули комплекс, но деньги им не вернули.