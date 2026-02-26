Ольге Кулаксыз дали три с половиной года колонии за покушение на мошенничество

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор владелице турбазы "Хуторок озерный" Ольге Кулаксыз за покушение на мошенничество. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарский области.
Как установил суд, женщина подделала договор займа с ООО, поручителем по которому выступал директор этой компании. Позже она обратилась в суд с иском к этому человеку о взыскании 12,5 млн рублей. Однако почерковедческая экспертиза, которую назначили в рамках гражданского дела, показала, что подписи мужчины на договоре поддельные.
В итоге суд приговорил Ольгу Кулаксыз к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, ранее предпринимательница уже была судима. Ей дали условный срок за поджоги трех строений в СНТ "Красное Поле". Кроме того, ранее сообщалось, что в 2023 г. Кулаксыз фигурировала в уголовном деле об обнале.
А в начале 2026 г. в Ставропольском районе возбудили уголовное дело из-за "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности" на турбазе "Хуторок озерный". Несколько семей купили на новогодние праздники путевки на турбазу. Вот только, как обнаружилось, условия в помещениях были антисанитарными. В домах не было отопления и водоснабжения, а потом отключилось и электричество. Постояльцы вынужденно покинули комплекс, но деньги им не вернули.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.