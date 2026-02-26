16+
Суды Происшествия

Ольге Кулаксыз дали три с половиной года колонии за покушение на мошенничество

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор владелице турбазы "Хуторок озерный" Ольге Кулаксыз за покушение на мошенничество. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарский области.

Как установил суд, женщина подделала договор займа с ООО, поручителем по которому выступал директор этой компании. Позже она обратилась в суд с иском к этому человеку о взыскании 12,5 млн рублей. Однако почерковедческая экспертиза, которую назначили в рамках гражданского дела, показала, что подписи мужчины на договоре поддельные.

В итоге суд приговорил Ольгу Кулаксыз к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ранее предпринимательница уже была судима. Ей дали условный срок за поджоги трех строений в СНТ "Красное Поле". Кроме того, ранее сообщалось, что в 2023 г. Кулаксыз фигурировала в уголовном деле об обнале.

А в начале 2026 г. в Ставропольском районе возбудили уголовное дело из-за "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности" на турбазе "Хуторок озерный". Несколько семей купили на новогодние праздники путевки на турбазу. Вот только, как обнаружилось, условия в помещениях были антисанитарными. В домах не было отопления и водоснабжения, а потом отключилось и электричество. Постояльцы вынужденно покинули комплекс, но деньги им не вернули.

Гид потребителя

