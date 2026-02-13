Сельчанин из Самарской области пытался украсть пожертвования из мечети

В Самарской области суд вынес приговор 65-летнему жителю Камышлинского района, которого обвиняли в покушении на кражу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2025 г. мужчина с помощью ключа, лежавшего под ковриком у входной двери, проник в мечеть в с. Камышла и попытался вскрыть сейф с пожертвованиями — более 9 тыс. рублей. Однако неудавшегося вора застигли имам и прихожане.

С учетом назначил мужчине два года лишения свободы условно.