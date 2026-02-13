Сельчанин из Самарской области пытался украсть пожертвования из мечети

В Самарской области суд вынес приговор 65-летнему жителю Камышлинского района, которого обвиняли в покушении на кражу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В августе 2025 г. мужчина с помощью ключа, лежавшего под ковриком у входной двери, проник в мечеть в с. Камышла и попытался вскрыть сейф с пожертвованиями — более 9 тыс. рублей. Однако неудавшегося вора застигли имам и прихожане.
С учетом назначил мужчине два года лишения свободы условно.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.