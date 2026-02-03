Житель Самарской области подбил на кражу ребенка

Чапаевский городской суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, которого обвиняли в краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает Самарский областной суд.
В сентябре 2025 г. молодой человек встретил знакомого ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет, и уговорил его поучаствовать в краже, пообещав деньги от продажи похищенного.
В итоге молодому человеку суд назначил четыре года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В отношении малолетнего участника кражи уголовное дело прекратили, поскольку он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.