Житель Самарской области подбил на кражу ребенка

Чапаевский городской суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, которого обвиняли в краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает Самарский областной суд.

В сентябре 2025 г. молодой человек встретил знакомого ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет, и уговорил его поучаствовать в краже, пообещав деньги от продажи похищенного.

В итоге молодому человеку суд назначил четыре года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В отношении малолетнего участника кражи уголовное дело прекратили, поскольку он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.