16+
В Самаре вынесли приговор группе "автоподставщиков" и экс-полицейских В Самарской области огласили приговор "смотрящим" за городами Жителю Елховки вынесли приговор за переделку пневматической винтовки В Самарской области еще один нарколог попался на "липовых" справках Тольяттинец не мог оспорить приговор за попытку отправить за границу магазины к АК

Суды Происшествия

"Продававшему" справки наркологу из Самарской области смягчили приговор

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд частично изменил приговор врачу-наркологу, который выдавал фиктивные справки.

Напомним, врач должен был проводить медосвидетельствование работников крупного промышленного предприятия, у которых охрана заметила признаки опьянения. Однако с августа 2022 по декабрь 2023 г. обвиняемый регулярно получал деньги от представителя фирмы за выдачу "нужных" медицинских заключений - с указанием, что опьянение не выявлено.

В октябре 2025 г. Сызранский городской суд приговорил врача к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу 2,3 млн руб. и на три года лишил права заниматься проведением медосвидетельствования на состояние опьянения.

Защитник осужденного подал апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что у его клиента не было умысла на получение взяток.

В итоге облсуд изменил приговор - врача освободили от наказания по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Окончательно наказание снизили до четырех лет и пяти месяцев лишения свободы. В остальной части приговор не изменился.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

