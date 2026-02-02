"Продававшему" справки наркологу из Самарской области смягчили приговор

Самарский областной суд частично изменил приговор врачу-наркологу, который выдавал фиктивные справки.
Напомним, врач должен был проводить медосвидетельствование работников крупного промышленного предприятия, у которых охрана заметила признаки опьянения. Однако с августа 2022 по декабрь 2023 г. обвиняемый регулярно получал деньги от представителя фирмы за выдачу "нужных" медицинских заключений - с указанием, что опьянение не выявлено.
В октябре 2025 г. Сызранский городской суд приговорил врача к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу 2,3 млн руб. и на три года лишил права заниматься проведением медосвидетельствования на состояние опьянения.
Защитник осужденного подал апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что у его клиента не было умысла на получение взяток.
В итоге облсуд изменил приговор - врача освободили от наказания по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Окончательно наказание снизили до четырех лет и пяти месяцев лишения свободы. В остальной части приговор не изменился.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.