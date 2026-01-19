Житель Самары отсудил у больницы деньги за "не то" лечение

Самарский областной суд рассмотрел иск местного жителя к городской больнице. Медики удаляли ему камни в почках, но не справились.

Пациент указал, что изначально попал в больницу с болями в левой почке. Больница заключила с мужчиной договор на платную услугу по удалению камня. Заплатил за это пациент более 30 тыс. рублей. Операцию провели, но боли сохранились.

"Истец выписан из стационара с неудовлетворительными анализами с закрытым листом нетрудоспособности и рекомендациями об амбулаторном наблюдении и приеме лекарственных средств", — указано в материалах суда.

Пациент пошел в частную клинику. Там выяснили, что камни у него в почках есть, и удалили их за 105 тыс. рублей. Это лечение прошло успешно, а вот на горбольницу пациент подал в суд с требованием вернуть деньги.

Суд первой инстанции постановил: взыскать с больницы в пользу пациента убытки более 105 тыс. руб. и компенсацию морального вреда 80 тыс. рублей. Облсуд дополнительно взыскал в пользу пациента еще и штраф 40 тыс. рублей.