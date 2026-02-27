Самарца, подпольно производившего алкоголь, оштрафовали на 1,5 млн рублей

Судебные приставы взыскали с самарца, осужденного за незаконное производство и продажу алкоголя, уголовный штраф в размере 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Житель Самары, не имея лицензии на производство и оборот спиртосодержащей продукции, решил заняться изготовлением водки, вин и коньяка. При этом он маркировал напитки как легальную алкогольную продукцию известных фирм.
Суд признал мужчину виновным по статьям "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства" и "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" и назначил наказание - уголовный штраф на 1,5 млн рублей.
"В результате принятых сотрудником УФССП мер уголовный штраф за производство и сбыт поддельной алкогольной продукции полностью погашен", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.