Самарца, подпольно производившего алкоголь, оштрафовали на 1,5 млн рублей

Судебные приставы взыскали с самарца, осужденного за незаконное производство и продажу алкоголя, уголовный штраф в размере 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Житель Самары, не имея лицензии на производство и оборот спиртосодержащей продукции, решил заняться изготовлением водки, вин и коньяка. При этом он маркировал напитки как легальную алкогольную продукцию известных фирм.

Суд признал мужчину виновным по статьям "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства" и "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" и назначил наказание - уголовный штраф на 1,5 млн рублей.

"В результате принятых сотрудником УФССП мер уголовный штраф за производство и сбыт поддельной алкогольной продукции полностью погашен", - отмечается в сообщении.