Обвиняемого в выводе 1,5 млрд из "АвтоВАЗБанка" освободили от наказания из-за давности

Судья Центрального района Тольятти Татьяна Бегунова вынесла приговор директору департамента кредитования ОАО "АвтоВАЗБанк" Юрию Фролову. Информация об этом есть в картотеке суда.
По данным источников Волга Ньюс, в отношении Фролова вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Гражданский иск банка оставлен без рассмотрения. Предполагается, что приговор будет обжалован в облсуде.
Напомним, Фролова обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления"). Фролова задержали 21 февраля 2023 года. В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг" (имеют один ИНН и регистрацию по одному адресу).
По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. По версии следствия, директор департамента, сговорившись с Тараном и Казымовой, c 2013 по 2015 г. выдал более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму более 1,5 млрд рублей. Затем деньги легализовали с помощью переводов на счета сторонних юрлиц по фиктивным основаниям. Юрию Фролову вменяют мошенничество на общую сумму 460 млн руб. и "отмывание" свыше 180 млн рублей.
Уголовное дело Николая Тарана и Елены Казымовой суд рассматривает заочно, они объявлены в международный розыск. Ранее сообщалось, что банк "Траст", на базе которого ЦБ РФ создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе АвтоВАЗбанк. Банк "Траст" и указан потерпевшим на сайте суда Центрального района.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.