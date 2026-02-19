Обвиняемого в выводе 1,5 млрд из "АвтоВАЗБанка" освободили от наказания из-за давности

Судья Центрального района Тольятти Татьяна Бегунова вынесла приговор директору департамента кредитования ОАО "АвтоВАЗБанк" Юрию Фролову. Информация об этом есть в картотеке суда.

По данным источников Волга Ньюс, в отношении Фролова вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Гражданский иск банка оставлен без рассмотрения. Предполагается, что приговор будет обжалован в облсуде.

Напомним, Фролова обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления"). Фролова задержали 21 февраля 2023 года. В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг" (имеют один ИНН и регистрацию по одному адресу).

По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. По версии следствия, директор департамента, сговорившись с Тараном и Казымовой, c 2013 по 2015 г. выдал более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму более 1,5 млрд рублей. Затем деньги легализовали с помощью переводов на счета сторонних юрлиц по фиктивным основаниям. Юрию Фролову вменяют мошенничество на общую сумму 460 млн руб. и "отмывание" свыше 180 млн рублей.

Уголовное дело Николая Тарана и Елены Казымовой суд рассматривает заочно, они объявлены в международный розыск. Ранее сообщалось, что банк "Траст", на базе которого ЦБ РФ создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе АвтоВАЗбанк. Банк "Траст" и указан потерпевшим на сайте суда Центрального района.