В Самарской области осудили водителя катера, столкнувшегося с сухогрузом

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор водителю катера, столкнувшегося с сухогрузом. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, 28 сентября 2025 г., в 11:44, около пристани Шелехметь катер "Неман" столкнулся с сухогрузом "Тарту". В результате погиб 40-летний пассажир катера.

Водителю катера вменили ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть"). Суд назначил ему год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.