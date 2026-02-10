В Самарской области осудили водителя катера, столкнувшегося с сухогрузом

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор водителю катера, столкнувшегося с сухогрузом. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Напомним, 28 сентября 2025 г., в 11:44, около пристани Шелехметь катер "Неман" столкнулся с сухогрузом "Тарту". В результате погиб 40-летний пассажир катера.
Водителю катера вменили ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть"). Суд назначил ему год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.