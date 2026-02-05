Тольяттинский директор ООО предстанет перед судом за долги по зарплате

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего руководителя коммерческой организации, занимающейся организацией отдыха. Мужчина обвиняется по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы", передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, директор ООО "Черная пихта" с сентября 2023 года по январь 2025 года не выплатил сотруднику денежную компенсацию за неиспользованные отпуска и задержку заработной платы в размере 55 тысяч рублей.

"Благодаря эффективной работе следователя на стадии предварительного следствия удалось добиться полного погашения перед потерпевшими задолженности", — отмечается в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.