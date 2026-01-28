Тольяттинец не мог оспорить приговор за попытку отправить за границу магазины к АК

Житель Тольятти Илья Шарафан не смог доказать в апелляции свою невиновность в котрабанде продукции военного назначения . Об этом сообщает УФСБ Самарской области.

Напомним, Илья Шарафан, родившийся в Донецке, владел магазином "Штурмовик", который специализировался на амуниции для страйкболистов. С началом СВО, он активно поддерживал Российскую армию.

По версии следствия, в мае 2021 г. Шарафан якобы оформил отправление через транспортную компанию СДЭК 100 магазинов к АК-74М в г. Семей (Семипалатинск). При этом самой международной пересылки не состоялось — посылку изъяли до на таможню из офиса СДЭК. Сделано это было без участия Шарафана. На следствии мужчина отрицал причастность к этой посылке, а в материалах дела есть ответ из таможни, что Шарафан ничего в Казахстан не отправлял и отправлений не оформлял.

25 сентября 2023 г. Автозаводский районный суд Тольятти признал Шарафана виновным и назначил штраф в 200 тыс. рублей. Областной суд отправил дело на пересмотр, сославшись на неясность обстоятельств совершения преступления, а судья районного суда — в прокуратуру.

Осенью 2025 г. дело тольяттинца вновь рассмотрел суд и признал его виновным. Добиваться оправдания обвиняемый и адвокаты планировали в вышестоящих инстанциях.

Новая попытка оспорить решение районного суда не удалась, Самарский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменения.