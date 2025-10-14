16+
Суды Происшествия

Суд вынес приговор по необычному делу о контрабанде вооружения

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области завершилось рассмотрение необычного уголовного дела о контрабанде. Мужчина отправлял магазины к автомату Калашникова в Казахстан.

Как рассказали в адвокатском бюро "Хальченко и партнеры", юристы Михаил Володин и Айрат Кузяев защищали мужчину, обвиняемого в контрабанде.

"Доверитель обвинялся в совершении тяжкого преступления — контрабанде вооружения по ст. 226.1 УК РФ. Звучит крайне непатриотично. Но все "злодеяние" заключалось в отправке магазинов к автомату Калашникова в Республику Казахстан. Ни орган следствия, ни государственного обвинителя, ни суд не смутили факты: законодательный запрет признавать вооружением продукцию двойного назначения (предмет преступления в данном случае используется в гражданском оружии, спортивных соревнованиях и как средство обучения в школах); перемещение товара в границах единой таможенной территории ЕврАзЭС; полной недоказанности самой отправки", — рассказали свою версию в адвокатском бюро.

По данным юристов, некоторые другие суды рассматриваемые предметы вооружением решительно не считают. Также, адвокаты говорят, что участвовавший эксперт, согласно ответу Министерства юстиции РФ, не имел права отвечать на поставленные перед ним вопросы. Обвиняемый вину не признавал.

"Суд применил положения ст. 64 УК РФ и назначил обвиняемому наказание ниже низшего предусмотренного предела — в виде незначительного по нынешним меркам штрафа. Хотя по аналогичным делам не так давно обвиняемых приговаривали к семи годам лишения свободы в строгих условиях", — говорят в адвокатском бюро.

Добиваться оправдания обвиняемый и адвокаты собираются в вышестоящих инстанциях.

Напомним, ранее стало известно о суде по другому похожему уголовному делу. Илья Шарафан обвинен в продаже в Казахстан коробчатых магазинов к автомату Калашникова. 

