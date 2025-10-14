16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подследственному экс-замначальника ДУИ Кальченко смягчили меру пресечения Устроившего смертельное ДТП Захара Коптелова оставили под стражей Суд оставил в силе первый приговор по делу о взятках экс-главе Самарского ГУ МЧС В Самаре бизнес-леди принудительно поработает из-за неуплаты налогов на 88 млн Дело банды Гатагажева будут рассматривать с участием присяжных

Суды Происшествия

Подследственному экс-замначальника ДУИ Кальченко смягчили меру пресечения

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд избрал новую меру пресечения теперь уже бывшему заместителю руководителя департамента управления имуществом Самары (по жилищным вопросам) Евгению Кальченко. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.

По данным источника, следствие хотело продлить меру пресечения (домашний арест) для Кальченко в суде, поскольку избранный в предыдущем заседании срок истек. В этот раз служители Фемиды постановили избрать для Кальченко в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Напомним, по версии следствия, не позднее марта 2022 г. замглавы ДУИ заключил с экс-женой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента для формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре. Но, по данным правоохранителей, недвижимость могла быть закуплена по завышенной цене. Ущерб бюджету от действий Кальченко оценили в сумму не менее 4 млн рублей.

"По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Сам Кальченко вины не признает — в его версии не получалось купить квартиры для сирот по более выгодным ценам, поскольку никто из поставщиков не откликался на конкурс. При этом в суде по избранию меры пресечения звучало, что риелтор (бывшая жена Кальченко по фамилии Урбан) могла продавать квартиры дешевле, а продавала ДУИ дороже. После начала расследования Кальченко уволили из ДУИ в связи с утратой доверия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2