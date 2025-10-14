Подследственному экс-замначальника ДУИ Кальченко смягчили меру пресечения

Суд избрал новую меру пресечения теперь уже бывшему заместителю руководителя департамента управления имуществом Самары (по жилищным вопросам) Евгению Кальченко. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.

По данным источника, следствие хотело продлить меру пресечения (домашний арест) для Кальченко в суде, поскольку избранный в предыдущем заседании срок истек. В этот раз служители Фемиды постановили избрать для Кальченко в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Напомним, по версии следствия, не позднее марта 2022 г. замглавы ДУИ заключил с экс-женой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента для формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре. Но, по данным правоохранителей, недвижимость могла быть закуплена по завышенной цене. Ущерб бюджету от действий Кальченко оценили в сумму не менее 4 млн рублей.

"По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Сам Кальченко вины не признает — в его версии не получалось купить квартиры для сирот по более выгодным ценам, поскольку никто из поставщиков не откликался на конкурс. При этом в суде по избранию меры пресечения звучало, что риелтор (бывшая жена Кальченко по фамилии Урбан) могла продавать квартиры дешевле, а продавала ДУИ дороже. После начала расследования Кальченко уволили из ДУИ в связи с утратой доверия.