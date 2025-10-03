16+
Суды Происшествия

Бывший главврач Жигулевской ЦГБ получил срок за мошенничество

ЖИГУЛЕВСК. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жигулевский городской суд Самарской области вынес приговор бывшему главврачу местной ЦГБ Владимиру Грунину, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

В 2021 г. главврач заключил с двумя аффилированными ему фирмами контракты на поставку медицинских товаров. В результате больница приняла и оплатила товар ненадлежащего качества. Ущерб составил 4 млн рублей. Эти деньги обвиняемый потратил на погашение личных кредитов.

Суд приговорил медика к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и на два года запретил ему занимать должности на госслужбе, связанные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

