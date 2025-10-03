Бывший главврач Жигулевской ЦГБ получил срок за мошенничество

Жигулевский городской суд Самарской области вынес приговор бывшему главврачу местной ЦГБ Владимиру Грунину, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2021 г. главврач заключил с двумя аффилированными ему фирмами контракты на поставку медицинских товаров. В результате больница приняла и оплатила товар ненадлежащего качества. Ущерб составил 4 млн рублей. Эти деньги обвиняемый потратил на погашение личных кредитов.
Суд приговорил медика к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и на два года запретил ему занимать должности на госслужбе, связанные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.