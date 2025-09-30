В Самарской области осудили водителя, который сбил насмерть ребенка

В Самарской области суд вынес приговор автомобилисту, участвовавшему в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ночью в конце августа 2024 г. мужчина, имевший непогашенные судимости за пьяное вождение, сел за руль Lada Kalina. На дороге Мирный — Колодинка он сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая скончалась на месте. При этом водитель не оказал ей помощь, скрылся с места аварии и улетел в Беларусь. Его задержали в мае 2025 г. в Брянской области.

Суд приговорил автомобилиста к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишил водительских прав. Также он должен будет выплатить матери погибшей 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.