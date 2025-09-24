16+
В Самаре вынесли приговор в отношении масштабной аферы с водительскими правами Суд вынес приговор производителям смертельного напитка "Мистер Сидр" Кассационный суд пересмотрел приговор предполагаемому лидеру группировки "Законовские" Изумрудову Осужденному за взятку судье Бурцеву Александру Мукоедову отказались смягчить наказание

Суды Происшествия

Облсуд засилил приговор банде похитителей Душкова за кражу уголовного дела

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Самарский областной суд рассмотрел жалобы Александра Браева, Романа Зинина и Сергея Стенькина на приговор районного суда за воспрепятствование правосудию. Ранее они также выслушали приговор за похищение экс-главы ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова.

Как ранее сообщалось, в 2022 г. Самарский областной суд признал четырех человек (Браева, Зинина, Стенькина, а также Евгения Егорова) виновными в похищении Александра Душкова, в участии в банде и участии в ОПС. Александр Душков исчез 7 сентября 2012 года. По версии следствия, в 2012 г. его "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Неверов из-за своих интересов в бизнесе.

Зинин и Стенькин получили по 16 лет лишения свободы, Браев — 15 с половиной лет, а Егоров — пять лет заключения.

Но, пока шло судебное разбирательство, случилось неожиданное. По версии следствия, Браев при участниках процесса публично высказал в адрес судьи оскорбления, а также сообщил якобы судья отрабатывает взятку 25 млн руб., переданную в областной суд за вынесение обвинительного приговора.

Кроме того, после вынесения приговора Браев, Стенькин и Зинин ходатайствовали об ознакомлении с материалами дела. В то время дело готовилось для направления в апелляционную инстанцию. По версии следователей, троица решила уничтожить том уголовного дела, чтобы избежать своевременного рассмотрения в апелляционной инстанции.

8 сентября 2022 г. они знакомились с материалами дела в зале суда. Около 18:00 Зинин тайно завернул в газету том дела № 119 и вынес его в камеру конвойного помещения. Стенькин после этого положил том к своим личным вещам и перенес его в конвойный автомобиль. Следствие также полагает, что Браев, Зинин и Стенькин разорвали бумаги на мелкие фрагменты и разбросали по полу камеры конвойного автомобиля. Позже фрагменты нашли и изъяли. Браева, Стенькина и Зинина признали виновными по всем вмененным статьям, но суд освободил их от ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В сентябре 2025 г. облсуд рассмотрел жалобы приговоренных. Например, Браев утверждал, что никогда не выражал неуважения к суду, не осознавал противоправности своих действий, поскольку высказывался лишь в виде предположения. Что касается заявления о взятке, Браев заявил, что эта информация была получена им от третьих лиц. Он также настаивал, что не имел отношения к пропаже тома уголовного дела. 

Меж тем, были заслушаны показания свидетелей и потерпевших. Например, судья рассказала, что Браев в ходе процесса перебивал участников, не подчинялся распоряжениям председательствующего, за что ему объявлялись замечания и он дважды удалялся из зала. Кроме того, Браев публично заявлял, что она получила взятку за вынесение обвинительного приговора, употреблял оскорбительные выражения, утверждал, что у нее трясутся руки. Все заявления об отводе были рассмотрены и отклонены, а Браеву неоднократно разъяснялась уголовная ответственность за клевету в отношении судьи.

Другие участники процесса также подтвердили, что нарушения со стороны Браева происходили регулярно. Экспертиза также установила оскорбления в выражениях вроде "пьяная дворовая баба".

Кроме того, свидетели рассказали про обстановку в автозаке после пропажи тома уголовного дела: на полу были обнаружены разорванные на мелкие части и смоченные водой фрагменты бумаги.

В итоге облсуд оставил приговор в силе.

