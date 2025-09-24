Облсуд засилил приговор банде похитителей Душкова за кражу уголовного дела

Самарский областной суд рассмотрел жалобы Александра Браева, Романа Зинина и Сергея Стенькина на приговор районного суда за воспрепятствование правосудию. Ранее они также выслушали приговор за похищение экс-главы ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова.

Как ранее сообщалось, в 2022 г. Самарский областной суд признал четырех человек (Браева, Зинина, Стенькина, а также Евгения Егорова) виновными в похищении Александра Душкова, в участии в банде и участии в ОПС. Александр Душков исчез 7 сентября 2012 года. По версии следствия, в 2012 г. его "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Неверов из-за своих интересов в бизнесе.

Зинин и Стенькин получили по 16 лет лишения свободы, Браев — 15 с половиной лет, а Егоров — пять лет заключения.

Но, пока шло судебное разбирательство, случилось неожиданное. По версии следствия, Браев при участниках процесса публично высказал в адрес судьи оскорбления, а также сообщил якобы судья отрабатывает взятку 25 млн руб., переданную в областной суд за вынесение обвинительного приговора.

Кроме того, после вынесения приговора Браев, Стенькин и Зинин ходатайствовали об ознакомлении с материалами дела. В то время дело готовилось для направления в апелляционную инстанцию. По версии следователей, троица решила уничтожить том уголовного дела, чтобы избежать своевременного рассмотрения в апелляционной инстанции.

8 сентября 2022 г. они знакомились с материалами дела в зале суда. Около 18:00 Зинин тайно завернул в газету том дела № 119 и вынес его в камеру конвойного помещения. Стенькин после этого положил том к своим личным вещам и перенес его в конвойный автомобиль. Следствие также полагает, что Браев, Зинин и Стенькин разорвали бумаги на мелкие фрагменты и разбросали по полу камеры конвойного автомобиля. Позже фрагменты нашли и изъяли. Браева, Стенькина и Зинина признали виновными по всем вмененным статьям, но суд освободил их от ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В сентябре 2025 г. облсуд рассмотрел жалобы приговоренных. Например, Браев утверждал, что никогда не выражал неуважения к суду, не осознавал противоправности своих действий, поскольку высказывался лишь в виде предположения. Что касается заявления о взятке, Браев заявил, что эта информация была получена им от третьих лиц. Он также настаивал, что не имел отношения к пропаже тома уголовного дела.

Меж тем, были заслушаны показания свидетелей и потерпевших. Например, судья рассказала, что Браев в ходе процесса перебивал участников, не подчинялся распоряжениям председательствующего, за что ему объявлялись замечания и он дважды удалялся из зала. Кроме того, Браев публично заявлял, что она получила взятку за вынесение обвинительного приговора, употреблял оскорбительные выражения, утверждал, что у нее трясутся руки. Все заявления об отводе были рассмотрены и отклонены, а Браеву неоднократно разъяснялась уголовная ответственность за клевету в отношении судьи.

Другие участники процесса также подтвердили, что нарушения со стороны Браева происходили регулярно. Экспертиза также установила оскорбления в выражениях вроде "пьяная дворовая баба".

Кроме того, свидетели рассказали про обстановку в автозаке после пропажи тома уголовного дела: на полу были обнаружены разорванные на мелкие части и смоченные водой фрагменты бумаги.

В итоге облсуд оставил приговор в силе.