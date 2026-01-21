Самарская пенсионерка взыскала с ТСЖ 450 тыс. руб. за травму на обледенелом тротуаре

В прокуратуру Промышленного района Самары обратилась местная жительница. В феврале 2025 г. женщина, поскользнувшись, упала на тротуаре. В результате падения пенсионерка получила закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

Пострадавшая самостоятельно пыталась урегулировать вопрос в досудебном порядке, направив председателю ТСЖ претензию о компенсации причиненного вреда. Однако ей было отказано.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с товарищества компенсации морального вреда, а также штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом, поскольку ответчиком в добровольном порядке не удовлетворены требования потребителя.

Промышленный районный суд Самары согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск, взыскав в пользу пострадавшей в общей сумме 450 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.