Суды Происшествия

Двое самарцев пытались выманить деньги за избавление от уголовной ответственности

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Суд Советского района Самары вынес приговор Ахрору Эркаеву и Сергею Мурашеву. Они пытались выманить у местной жительницы 1,7 млн рублей.

По версии следствия, в период с 4 по 25 марта 2025 г. Мурашев с Эркаевым сговорились, чтоб "обогатиться". Мурашев позвонил женщине и представился сотрудником правоохранительных органов. Он предложил передать 1 млн 750 тыс. правоохранителям за снижение уголовной ответственности близкому человеку для женщины. Хотя никакой возможности влиять на следствие у мужчин не было. Деньги они просто собирались похитить. В итоге мужчин задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. В отношении них возбудили дело о покушении на мошенничество.

"Эркаеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, Мурашеву в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии общего режима", — рассказали в суде Советского района Самары.

Также с мужчин взыскали 650 тыс. руб. в счет возмещения материального вреда потерпевшей. Приговор пока в силу не вступил.

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

