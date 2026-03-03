Двое самарцев пытались выманить деньги за избавление от уголовной ответственности

Суд Советского района Самары вынес приговор Ахрору Эркаеву и Сергею Мурашеву. Они пытались выманить у местной жительницы 1,7 млн рублей.
По версии следствия, в период с 4 по 25 марта 2025 г. Мурашев с Эркаевым сговорились, чтоб "обогатиться". Мурашев позвонил женщине и представился сотрудником правоохранительных органов. Он предложил передать 1 млн 750 тыс. правоохранителям за снижение уголовной ответственности близкому человеку для женщины. Хотя никакой возможности влиять на следствие у мужчин не было. Деньги они просто собирались похитить. В итоге мужчин задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. В отношении них возбудили дело о покушении на мошенничество.
"Эркаеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, Мурашеву в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии общего режима", — рассказали в суде Советского района Самары.
Также с мужчин взыскали 650 тыс. руб. в счет возмещения материального вреда потерпевшей. Приговор пока в силу не вступил.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.