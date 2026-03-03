Двое самарцев пытались выманить деньги за избавление от уголовной ответственности

Суд Советского района Самары вынес приговор Ахрору Эркаеву и Сергею Мурашеву. Они пытались выманить у местной жительницы 1,7 млн рублей.

По версии следствия, в период с 4 по 25 марта 2025 г. Мурашев с Эркаевым сговорились, чтоб "обогатиться". Мурашев позвонил женщине и представился сотрудником правоохранительных органов. Он предложил передать 1 млн 750 тыс. правоохранителям за снижение уголовной ответственности близкому человеку для женщины. Хотя никакой возможности влиять на следствие у мужчин не было. Деньги они просто собирались похитить. В итоге мужчин задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. В отношении них возбудили дело о покушении на мошенничество.

"Эркаеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, Мурашеву в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии общего режима", — рассказали в суде Советского района Самары.

Также с мужчин взыскали 650 тыс. руб. в счет возмещения материального вреда потерпевшей. Приговор пока в силу не вступил.