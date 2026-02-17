Житель Самарской области отправился в колонию строгого режима из-за нападения на полицейских

Исаклинский районный суд Самарской области вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Местная жительница сообщила в полицию о семейном конфликте. Правоохранители приехали на вызов, и их встретил пьяный мужчина, который дважды ударил головой одного из сотрудников.
Как оказалось, дебошир ранее уже неоднократно был судим. Теперь его приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.