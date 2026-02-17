Житель Самарской области отправился в колонию строгого режима из-за нападения на полицейских

Исаклинский районный суд Самарской области вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Местная жительница сообщила в полицию о семейном конфликте. Правоохранители приехали на вызов, и их встретил пьяный мужчина, который дважды ударил головой одного из сотрудников.

Как оказалось, дебошир ранее уже неоднократно был судим. Теперь его приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.