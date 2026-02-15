Житель Кошкинского района насушил марихуаны и угодил в уголовное дело

Суд вынес обвинительный приговор в отношении селянина из Кошкинского района за незаконное хранение марихуаны, передает ГУ МВД по Самарской области.
Осенью 2025 года полиция по поступившей накануне информации организовала проверку в доме у жителя села Большое Ермаково. В итоге был найден пакет с 94 граммами марихуаны. 29-летний задержанный, ранее привлекавшийся к уголовное ответственности за аналогичное преступление, пояснил, что собрал и высушил растение для собственного употребления.
На него возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере".
Кошкинский районный суд вынес приговор — ограничение свободы сроком на два года.
