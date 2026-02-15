В Волжском районе капитально отремонтируют путепровод

Региональный минтранс ищет подрядчика, который капитально отремонтирует путепровод через ж/д пути на км 17+597 дороги Самара — Большая Черниговка до трассы Самара — Волгоград, расположенной в Волжском районе.

На эти цели из регионального бюджета выделяют 179,3 млн рублей. Победителя торгов определят после 10 марта. Он должен восстановить транспортно-эксплуатационное состояние участка двухполосной дороги, а также устранить дефекты с 1 апреля по 1 ноября текущего года. Длина моста под капремонт — 47,2 метра.