В Волжском районе капитально отремонтируют путепровод

Региональный минтранс ищет подрядчика, который капитально отремонтирует путепровод через ж/д пути на км 17+597 дороги Самара — Большая Черниговка до трассы Самара — Волгоград, расположенной в Волжском районе.
На эти цели из регионального бюджета выделяют 179,3 млн рублей. Победителя торгов определят после 10 марта. Он должен восстановить транспортно-эксплуатационное состояние участка двухполосной дороги, а также устранить дефекты с 1 апреля по 1 ноября текущего года. Длина моста под капремонт — 47,2 метра.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?