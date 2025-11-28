В Волжском районе открыли движение по мосту через реку Черную

На дороге Самара — Оренбург до а/д Самара — Волгоград открыли движение по мосту через реку Черную после капитального ремонта.

Работы на искусственном сооружении выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и завершены с опережением графика.

Для более 8 тыс. жителей Рощинского и близлежащих населенных пунктов Волжского района восстановлено прямое транспортное сообщение с Самарой. Это позволит почти двое сократить время в пути к предприятиям, учебным заведениям и социальным объектам областной столицы.

Сложность проекта заключалась в том, что ремонт велся в непосредственной близости от действующего нефтепровода. Это исключало возможность устройства временных объездных путей.

При ремонте полностью заменили опоры и пролетные строения, проезжую часть расширили с 7,5 до 10 м, что позволило повысить пропускную способность участка и безопасность движения. На мосту установили новые барьерные ограждения и дорожные знаки, нанесли разметку, а также смонтировали локальные очистные сооружения для защиты реки от загрязнений.

Вопросы транспортной доступности, включая ремонт ключевых мостовых переходов, находятся на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, позволяет комплексно подходить к обновлению дорожной инфраструктуры региона. Всего в 2025 г. в Самарской области привели в нормативное состояние 19 мостовых сооружений общей протяженностью почти 1265 м в 15 муниципальных районах.