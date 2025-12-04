Глава дептранса рассказал, где в Самаре нужно построить развязки

Департамент активно участвует в разработке программы развития транспортного комплекса Самары. В рамках текущей работы в вышестоящие структуры направляются предложения по строительству развязок и реконструкции улично-дорожной сети. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель департамента Владимир Чичев.

Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

"Например, в текущем году мы обратились в минтранс по вопросам строительства развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Уральской, реконструкции моста через реку Татьянку, расширения ул. Народной и ул. Белорусской", - рассказал Владимир Чичев.

Стоит отметить, что просьбы о строительстве развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Уральской жители Самары озвучивали в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. Необходимость в реконструкции перекрестка назрела из-за постоянных пробок.

По словам Владимира Чичева, реконструкция отдельных участков дорог, в том числе строительство развязок, позволяет существенно повлиять на пропускную способность: "Но эти мероприятия долгосрочны и затратны, поэтому не могут быть реализованы оперативно".

Глава дептранса считает, что, помимо обозначенного перекрестка, построить развязки необходимо на пересечениях Московского шоссе и ул. Авроры, ул. Авроры и Промышленности, Заводского шоссе и ул. XXII Партсъезда. Кстати, первый из перечисленных объектов предусмотрен проектом продления ул. Авроры. Правда, сроки его реализации пока неизвестны.