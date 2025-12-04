Глава дептранса рассказал, где в Самаре нужно построить развязки

Департамент активно участвует в разработке программы развития транспортного комплекса Самары. В рамках текущей работы в вышестоящие структуры направляются предложения по строительству развязок и реконструкции улично-дорожной сети. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель департамента Владимир Чичев.
"Например, в текущем году мы обратились в минтранс по вопросам строительства развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Уральской, реконструкции моста через реку Татьянку, расширения ул. Народной и ул. Белорусской", - рассказал Владимир Чичев.
Стоит отметить, что просьбы о строительстве развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Уральской жители Самары озвучивали в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. Необходимость в реконструкции перекрестка назрела из-за постоянных пробок.
По словам Владимира Чичева, реконструкция отдельных участков дорог, в том числе строительство развязок, позволяет существенно повлиять на пропускную способность: "Но эти мероприятия долгосрочны и затратны, поэтому не могут быть реализованы оперативно".
Глава дептранса считает, что, помимо обозначенного перекрестка, построить развязки необходимо на пересечениях Московского шоссе и ул. Авроры, ул. Авроры и Промышленности, Заводского шоссе и ул. XXII Партсъезда. Кстати, первый из перечисленных объектов предусмотрен проектом продления ул. Авроры. Правда, сроки его реализации пока неизвестны.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?