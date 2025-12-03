В самарском театре оперы и балета открыли постоянную выставку "Нового музея театра"

В среду, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в открытии постоянной экспозиции в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Этот проект реализован Бахрушинским театральным музеем совместно с самарским театром по федеральной программе "Новый музей театра" при поддержке Министерства культуры РФ.

Выставка создана в рамках соглашения о стратегическом культурном сотрудничестве, подписанного генеральным директором Бахрушинского театрального музея Кристиной Трубиновой и главой региона Вячеславом Федорищевым.

"Для нас важно, когда культура является всеобъемлющей и позволяет лучше узнавать нашу историю, узнавать о тех великих подвигах, которые были совершены на территории Самарской области, подвигах творческих. Проект позволяет открыть новые страницы истории, причем делать это очень тонко, филигранно", — отметил глава региона и поблагодарил Кристину Трубинову, сотрудников Бахрушинского музея за сотрудничество и выразил уверенность, что оно продолжится в новых совместных проектах.

Также он поблагодарил министра культуры РФ Ольгу Любимову за поддержку культурной жизни регионов. Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.

"Всех поздравляю с тем, что появился новый музей на нашей культурной карте. Уверен, что он будет востребованным, и если это будет так, то мы и в других наших культурных пространствах можем создавать такие пусть небольшие, но очень знаковые музеи", — сказал губернатор.

"Новый музей театра" — один из ключевых проектов Бахрушинского театрального музея. Каждый год мы планируем расширять географию проекта на пять регионов. В 2025 году новые музеи уже появились в Кинешме, Ярославле и Сухуме, и сегодня к ним присоединяется музей Самарского театра оперы и балета. "Новый музей театра" — это наш вклад в развитие культурной инфраструктуры страны. Это дань уважения людям, которые сформировали и формируют традиции отечественного театра. Как крупнейший театральный музей в мире, мы стремимся создавать живые, динамичные и современные пространства, способные говорить с самым разным зрителем — от ребенка, впервые пришедшего в театр, до искушенного знатока, для которого важны детали и глубина контекста. Через историю одного театра мы раскрываем судьбу города и страны. Это особенно важно в те времена, когда культура должна стать источником стойкости и внутренней силы. Проект "Новый музей театра" объединяет прошлое и современность, наполняя наследие подлинным живым содержанием. Уверена, что новый музей в Самарском театре оперы и балета станет центром притяжения для всех, кто любит и ценит великое русское искусство", — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Экспозиция включает более 140 уникальных предметов из собрания Бахрушинского музея и фондов самарского театра оперы и балета. Представлены исторические фотографии города, эскизы костюмов и декораций, макеты спектаклей, афиши, программы, а также портреты артистов и режиссеров, чьи творческие судьбы были связаны с самарской сценой.

Особое место занимает раздел, посвященный годам Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал "запасной столицей" СССР, куда были эвакуированы правительство, дипломатический корпус и ведущие коллективы страны, включая Большой театр.

Центральной темой экспозиции стала история создания и первого исполнения Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, которая была завершена композитором в эвакуации. Впервые она была исполнена 5 марта 1942 г. в Колонном фойе Дворца культуры им. В. В. Куйбышева оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Она прозвучала в Куйбышеве как музыкальное воплощение стойкости, мужества и будущей победы. Отдельный раздел рассказывает о жизни композитора в эвакуации в Куйбышеве, о работе над его выдающимися произведениями и о том, как его наследие продолжает жить в современных постановках и на международных фестивалях, в том числе на фестивале "Шостакович. Над временем".

Художественным образом, объединившим всю экспозицию, стала Волга — символ Самарской области и неотъемлемая часть российской культуры. Сквозь все пространство музея проходит ее незримое течение, создавая ощущение непрерывности времени и единства судеб.

В экспозиции использованы современные мультимедийные технологии: видеоматериалы, архивные записи и звуковые инсталляции позволяют погрузиться в атмосферу театрального закулисья и пройти путь от основания театра до его современных достижений.

"Хочу поблагодарить руководство Бахрушинского театрального музея в лице генерального директора Кристины Трубиновой и Министерство культуры Российской Федерации, лично Ольгу Борисовну Любимову за оказанную нашему театру честь стать частью масштабного федерального проекта — "Новый музей театра". Мы благодарны за поддержку региональных культурных инициатив губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву и министру культуры Самарской области Ирине Евгеньевне Калягиной. Для нас огромная радость и гордость, что в театре появился свой музей — та историческая летопись, которая служит источником вдохновения, опыта для новых поколений артистов и зрителей", — отметил художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы. А для юных посетителей будет реализован цикл творческих встреч "Мир театральных профессий".