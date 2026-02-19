В Самаре презентуют выставку художницы Елены Маховой "От вокзала до причала"

В пятницу, 20 февраля, в 17:00 в Центральной городской библиотеке имени Крупской откроется персональная выставка самарской художницы, члена Союза художников России Елены Маховой. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Экспозиция "От вокзала до причала: художественная прогулка", приуроченная к 175-летию Самарской губернии, объединила более 25 работ, выполненных в техниках монотипии, граттажа и пастели.
Центральная тема — городской пейзаж, в котором знакомые архитектурные формы, индустриальные мотивы, вокзалы и причалы предстают в изысканном графическом исполнении.
В день открытия гостей выставки со своими работами познакомит сама автор Елена Махова.
