В Самаре откроется юбилейная выставка Веры Евсеевой

В среду, 4 февраля, в 18:00, в выставочном зале Союза художников России откроется юбилейная выставка Веры Евсеевой "От Камчатки до Крыма" (0+).
Вера Евсеева — художник-живописец и график. Родилась в 1961 г. в Сызрани. Окончила Сызранское педагогическое училище в 1980 г. и художественно-графический факультет Чувашского государственного педагогического института в 1990 году. С 2015 г. работает в колледже искусств им. Носцовой в Сызрани.
Член Союза Художников России с 2012 года. С 2016 г. возглавляет творческое объединение "Союз художников г. о. Сызрань". Участник городских, областных, региональных, всероссийских и международных выставок и пленэров.
Выставка "От Камчатки до Крыма", приуроченная к юбилейному году и является творческим отчетом за последние пять лет. В экспозицию вошло более 70 работ, созданных в результате многочисленных путешествий по России. Для Веры Евсеевой пленэр — неотъемлемая часть жизни, метод творческого развития и диалога с миром.
"Работы на выставке рассказывают о моей любви к путешествиям, пленэрам. В поездках я не только знакомлюсь с природой и историей края, но и пишу, делаю зарисовки. Я делюсь с вами творческими впечатлениями об удивительной природе Камчатки. Авачинская губа — крупнейшая бухта на нашей планете и транспортные "ворота" Камчатского края. Ее символом являются "Три брата" — скалы, вертикально поднимающихся из океана. Восхождение на вулканы и сопки. Волнующийся Тихий океан и Халактырский пляж, покрытый черным песком. Встреча с сивучами и медведями.
Другая природа Карелии — спокойствие северного края с белыми ночами. Ладожские шхеры — небольшие скалистые острова в Ладожском озере, формировавшиеся под воздействием ледников. На их поверхности почти нет почвы, но они покрыты разноцветными мхами, лишайниками и искривленными причудливыми деревьями, цепляющимися за безжизненную твердыню. Рускеала и мраморный каньон. Святой Валаам.
Не менее интересен могучий Урал с первозданной природой и легендарной Чусовой — единственной рекой, пробившей Уральский хребет, и скалами, овеянными легендами. Бажовские сказки. Демидовские места с их историей развития металлургии — поселок Староуткинск, города Нижний Тагил и Екатеринбург. Уникальные места силы, где отдыхаешь душой, здесь хорошо работается.
Неповторимый живописный Крым, помогающий увидеть свет и цвет. Вдохновляющее Черное море, бухты близ Коктебеля, старинные усадьбы и неширокие улочки Алупки и Симеиза, весеннее цветение и осеннее буйство красок.
Мой любимый родной город Сызрань с его старинными домами и резными наличниками, своей историей — он всегда со мной. И на выставках тоже.
Надеюсь, что мое искусство, рожденное в путешествиях, найдет отклик в сердце каждого зрителя", — рассказала Вера Евсеева.
Выставка продлится до 28 февраля.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее