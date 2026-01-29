В Самаре откроется юбилейная выставка Веры Евсеевой

В среду, 4 февраля, в 18:00, в выставочном зале Союза художников России откроется юбилейная выставка Веры Евсеевой "От Камчатки до Крыма" (0+).

Вера Евсеева — художник-живописец и график. Родилась в 1961 г. в Сызрани. Окончила Сызранское педагогическое училище в 1980 г. и художественно-графический факультет Чувашского государственного педагогического института в 1990 году. С 2015 г. работает в колледже искусств им. Носцовой в Сызрани.

Член Союза Художников России с 2012 года. С 2016 г. возглавляет творческое объединение "Союз художников г. о. Сызрань". Участник городских, областных, региональных, всероссийских и международных выставок и пленэров.

Выставка "От Камчатки до Крыма", приуроченная к юбилейному году и является творческим отчетом за последние пять лет. В экспозицию вошло более 70 работ, созданных в результате многочисленных путешествий по России. Для Веры Евсеевой пленэр — неотъемлемая часть жизни, метод творческого развития и диалога с миром.

"Работы на выставке рассказывают о моей любви к путешествиям, пленэрам. В поездках я не только знакомлюсь с природой и историей края, но и пишу, делаю зарисовки. Я делюсь с вами творческими впечатлениями об удивительной природе Камчатки. Авачинская губа — крупнейшая бухта на нашей планете и транспортные "ворота" Камчатского края. Ее символом являются "Три брата" — скалы, вертикально поднимающихся из океана. Восхождение на вулканы и сопки. Волнующийся Тихий океан и Халактырский пляж, покрытый черным песком. Встреча с сивучами и медведями.

Другая природа Карелии — спокойствие северного края с белыми ночами. Ладожские шхеры — небольшие скалистые острова в Ладожском озере, формировавшиеся под воздействием ледников. На их поверхности почти нет почвы, но они покрыты разноцветными мхами, лишайниками и искривленными причудливыми деревьями, цепляющимися за безжизненную твердыню. Рускеала и мраморный каньон. Святой Валаам.

Не менее интересен могучий Урал с первозданной природой и легендарной Чусовой — единственной рекой, пробившей Уральский хребет, и скалами, овеянными легендами. Бажовские сказки. Демидовские места с их историей развития металлургии — поселок Староуткинск, города Нижний Тагил и Екатеринбург. Уникальные места силы, где отдыхаешь душой, здесь хорошо работается.

Неповторимый живописный Крым, помогающий увидеть свет и цвет. Вдохновляющее Черное море, бухты близ Коктебеля, старинные усадьбы и неширокие улочки Алупки и Симеиза, весеннее цветение и осеннее буйство красок.

Мой любимый родной город Сызрань с его старинными домами и резными наличниками, своей историей — он всегда со мной. И на выставках тоже.

Надеюсь, что мое искусство, рожденное в путешествиях, найдет отклик в сердце каждого зрителя", — рассказала Вера Евсеева.

Выставка продлится до 28 февраля.