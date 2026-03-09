16+
Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 11 марта, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется персональная выставка самарского фотографа Лилии Файзулловой "Речная фигура, замри" (12+). Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Выставка посвящена поселку Толевый на берегу реки Самары, в котором выросла художница. Она уже несколько лет возвращается в родные места в своих художественных проектах. Лилия работает с субъективным опытом полевыми методами: общается с местными жителями, изучает экспонаты в школьном музее, забирается на гаражи, бродит по льду и фиксирует особенности периферийной территории.

Художница задается вопросами о том, как формировалась идентичность на окраине Самары. В какие дворовые игры играли дети девяностых и нулевых? Какие пространства они осваивали? Какую альтернативу неустроенности предлагал поселок подросткам?

На выставке будут представлены фотографии, инсталляции и зин (малотиражное авторское издание). Также предполагается включение историй зрителей в пространство выставки.

Куратор: Кристина Сырчикова. Выставка продлится до 29 марта.

Лилия Файзуллова — самарская художница, работающая с документальной и вернакулярной фотографией. В своей практике затрагивает темы памяти, детства и феномена родного места как формы социального и пространственного опыта. Работает на пересечении фотографии, текста, видео и инсталляции.

Окончила Самарский университет (факультет филологии и журналистики, 2019). Выпускница Школы проектной фотографии (2021–2023) и Школы современной фотографии "Докдокдок" (2023–2024, направление "Документальная фотография и фотожурналистика").

Живет в Самаре, работает по всей России. Участница выставочных проектов Государственного Эрмитажа и региональных институций современного искусства. Лауреат премии имени К. П. Головкина в сфере изобразительного искусства и дизайна (2023 — 2 место; 2025 — 1 место). Работы находятся в коллекции Музея современного искусства "Гараж" (Москва).

