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В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 марта, в галерее "Виктория" состоялось открытие новой выставки "чá-щá" (18+) самарского художника Кирилла Гурова.

Фото: предоставлено автором

В основе экспозиции — осмысление пластики природы как особого, иррационального, потустороннего языка. Это "письмо Леса", в котором, с одной стороны, нет места человеческому пониманию, с другой же — на подсознательном, интуитивном, даже метафизическом уровне оно сообщает наблюдателю нечто универсальное. Послание, рисуемое ветвями, травами, сплетениями корней, — это воспоминание о будущем, в котором человечество возвратилось туда, откуда пришло. В представлении художника, этот Лесной язык, вероятно, — "способ новой коммуникации, возможность разговора между человеком и нечеловеком, между человеком и человеком".

Полумрак — одна из особенностей выставки. Из тьмы зрителю показываются те самые иероглифы кривых ветвей, в которых Лес и обретает голос; это — новый вид чтения.

"Я нашел в нем не только природную красоту, но и красоту языка", — говорит Кирилл Гуров.

Подробнее ознакомится с лесными работами можно с 18 марта по 9 апреля. К закрытию персонал галереи подготовит специальную программу.

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