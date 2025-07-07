Галерея "Заварка" открыла сбор семейных фото и артефактов жителей Ленинского района

Музей-галерея "Заварка" объявил о сборе семейных фотографий и артефактов жителей Ленинского района. Они лягут в основу выставки "Соседи" (12+), а также аудиогидов по району и оригинального арт-объекта, который станет одним из украшений города.

В книге "100 имен" (16+) писательницы Сесилии Ахерн есть интересная мысль: "Мир полон удивительных людей, и у каждого из них своя история, но большинство из них даже не подозревает, как интересны их истории". Коллектив Музея-галереи "Заварка" согласен с этим высказыванием, поэтому с таким вниманием и любовью относится именно к устной истории. И теперь для реализации нового проекта "Заварка" нуждается в помощи.

"Мы понимаем, что для каждого из вас эти истории, словно драгоценности, жемчужины жизни и памяти, поэтому будем относиться к ним особенно бережно и почтительно. Мы уверены: жизнь и судьба Самары неразрывно связаны с ее жителями, каждый из которых достоин оставить след в городской истории. Поэтому очень ждем вашего отклика!" — объясняют сотрудники музея-галереи.

К проекту могут присоединиться все, кто проживает или проживал в Ленинском районе Самары или знает истории его жителей.

"Сбор открыт для семейных воспоминаний и личных историй. Когда, как и почему вы поселились в этом районе города? Сколько времени здесь живете? Что помните о детстве, соседях, улицах и домах? Что вы думаете о Ленинском районе сейчас? В чем видите специфику района и его уникальность?" — перечисляют сотрудники "Заварки".

Поделиться историей можно, написав сообщение в сообщества "Заварки" в социальных сетях, отправив личное сообщение координаторам, позвонив по телефону +7(846)202-32-17, придя лично в "Заварку" (Самара, ул. Самарская, 207а) или прислав письмо на электронную почту: zavarka-gallery@yandex.ru

Проект "По соседству" реализуется музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.