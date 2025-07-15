В "Заварке" научат создавать мозаику

В галерее "Заварка" на этой неделе пройдут два мероприятия - кураторская экскурсия (12+) по выставке и мастер-класс по созданию мозаики (6+).
В пятницу, 18 июля, в 18:30 пройдет кураторская экскурсия по выставке "Здесь осталось детство" (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея-галереи "Заварка" Кирилл Гуров.
Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 19 июля, в 11:00 в "Заварке" организуют мастер-класс по созданию мозаики (6+).
Вместе с мастерами из самарской студии REZZNIK участники создадут небольшие произведения, взяв за основу форму дома Маштакова. Напомним, что этот дом — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия. С 2022 года в нем располагается музей-галерея "Заварка".
Вход на мероприятие — 650 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
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Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее