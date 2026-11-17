В субботу, 21 ноября, в 14:00 галерея "Заварка" организует фотопрогулку "Детально" (12+). Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод).

Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг "Заварки". Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз, - кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу. Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г.о. Самара "Музей Э.А.Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Место сбора группы - вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность - примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие - 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Кроме того, сотрудники музея напомнили, что в "Заварке" каждый вторник и четверг в 16:00 проходят экскурсии (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Билеты на них можно приобрести по Пушкинской карте.

Дом - неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места. Вход на мероприятие - 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.