В Самаре открылась выставка "Ностальгия по настоящему": 78 художников представили свое видение времени

В Самаре, 6 ноября, открылась областная выставка "Ностальгия по настоящему", объединившая 150 произведений 78 художников. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство представлены в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России. Авторы проекта предлагают зрителям задуматься о том, что сегодня можно считать подлинным и почему искусство стремится сохранить мгновение, пока оно еще не стало воспоминанием.

Название выставки отсылает к строкам Андрея Вознесенского: "Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию — ностальгию по настоящему". В основе экспозиции — размышление о времени, памяти и стремлении человека найти точку опоры в быстро меняющемся мире. Здесь ностальгия обращена не к ушедшим событиям, а к тому, что происходит сейчас: искренним чувствам, личным переживаниям и возможности увидеть в повседневности нечто настоящее.

На открытии председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров отметил, что в последние пять-шесть лет интерес жителей города к изобразительному искусству заметно вырос. По его словам, выставки в зале все чаще собирают полную аудиторию, а нынешняя экспозиция стала еще одним подтверждением этого интереса.

"Нам давно тесно в этом зале. Мы стараемся проводить разные мероприятия и проекты на других площадках, но сейчас решили в сжатом виде показать, чем живет самарское художественное сообщество, собрать лучшие работы наших авторов. Эта выставка многогранная, разнообразная, и в ней видно, насколько богата талантами самарская земля. Здесь представлены люди, которые получили профессиональное образование, развивают свое мастерство, преподают и воспитывают новые поколения художников", — сказал Дмитрий Мантров.

В экспозицию вошли произведения как признанных представителей самарской художественной школы, так и авторов нового поколения. Среди участников — Вячеслав Сухов, Вадим Сушко, Галина Суздальцева, Николай Ельцов, Николай Панфильцев, Алексей Бандура, Александр Бондаренко, Степан Карслян, Олег Рамодин, Владимир Романов и Петр Яценык.

Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова обратила внимание на то, как организаторам удалось объединить в одном пространстве произведения разных авторов и поколений. По ее словам, первоначально соседство некоторых работ показалось неожиданным, однако в итоге экспозиция сложилась гармонично.

"Здесь собрались художники, которых я бесконечно уважаю, — люди, составляющие историю самарской живописной школы. Особенно важно видеть рядом произведения разных авторов: у каждого свой взгляд, свой художественный язык, но вместе они создают цельную картину. Очень хочется, чтобы у самарских художников было больше возможностей для показа своих работ — просторные залы, подходящие условия и пространство, в котором можно представить искусство во всем его объеме", — отметила Алла Шахматова.

Для самих участников выставки разговор о времени имеет и вполне личное измерение. Художница Наталья Шепелева рассказала, что возвращение к собственным ранним произведениям часто становится для нее возможностью заново пережить целый период жизни. За каждой работой сохраняются обстоятельства ее создания, мысли и чувства, которые сопровождали автора.

"Когда я смотрю на свои ранние работы, то словно окунаюсь в прошлое и заново проживаю целый отрезок жизни. Вспоминаю, где и как писала картину, о чем думала в тот момент, какой была мастерская, даже во что была одета. Иногда встречаешь свою работу двадцатилетней давности в гостях у знакомых — и вместе с ней возвращаются мельчайшие подробности того времени", — поделилась Наталья Шепелева.

При этом художница считает, что обращение зрителя к классическому искусству не мешает восприятию современных произведений. Напротив, культурный опыт помогает замечать в них отсылки и художественные цитаты, считывать связи с предыдущими эпохами. Сама Наталья Шепелева в своих работах стремится передавать ощущение счастья и ценность момента "здесь и сейчас".

Выставка "Ностальгия по настоящему" стала возможностью увидеть работы самарских художников, созданные в разных жанрах и художественных направлениях, и сопоставить их взгляды на современность. В этом диалоге встречаются не только авторы разных поколений, но и художник со зрителем: каждый приходит к произведению со своим опытом и воспоминаниями.

Экспозиция будет работать до 5 декабря в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России по адресу: Самара, улица Молодогвардейская, 209. Вход свободный. Возрастное ограничение — 16+.