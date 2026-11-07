В Самаре открылась выставка "Ностальгия по настоящему": 78 художников представили свое видение времени

В Самаре, 6 ноября, открылась областная выставка "Ностальгия по настоящему", объединившая 150 произведений 78 художников. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство представлены в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России. Авторы проекта предлагают зрителям задуматься о том, что сегодня можно считать подлинным и почему искусство стремится сохранить мгновение, пока оно еще не стало воспоминанием.
Название выставки отсылает к строкам Андрея Вознесенского: "Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию — ностальгию по настоящему". В основе экспозиции — размышление о времени, памяти и стремлении человека найти точку опоры в быстро меняющемся мире. Здесь ностальгия обращена не к ушедшим событиям, а к тому, что происходит сейчас: искренним чувствам, личным переживаниям и возможности увидеть в повседневности нечто настоящее.
На открытии председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров отметил, что в последние пять-шесть лет интерес жителей города к изобразительному искусству заметно вырос. По его словам, выставки в зале все чаще собирают полную аудиторию, а нынешняя экспозиция стала еще одним подтверждением этого интереса.
"Нам давно тесно в этом зале. Мы стараемся проводить разные мероприятия и проекты на других площадках, но сейчас решили в сжатом виде показать, чем живет самарское художественное сообщество, собрать лучшие работы наших авторов. Эта выставка многогранная, разнообразная, и в ней видно, насколько богата талантами самарская земля. Здесь представлены люди, которые получили профессиональное образование, развивают свое мастерство, преподают и воспитывают новые поколения художников", — сказал Дмитрий Мантров.
В экспозицию вошли произведения как признанных представителей самарской художественной школы, так и авторов нового поколения. Среди участников — Вячеслав Сухов, Вадим Сушко, Галина Суздальцева, Николай Ельцов, Николай Панфильцев, Алексей Бандура, Александр Бондаренко, Степан Карслян, Олег Рамодин, Владимир Романов и Петр Яценык.
Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова обратила внимание на то, как организаторам удалось объединить в одном пространстве произведения разных авторов и поколений. По ее словам, первоначально соседство некоторых работ показалось неожиданным, однако в итоге экспозиция сложилась гармонично.
"Здесь собрались художники, которых я бесконечно уважаю, — люди, составляющие историю самарской живописной школы. Особенно важно видеть рядом произведения разных авторов: у каждого свой взгляд, свой художественный язык, но вместе они создают цельную картину. Очень хочется, чтобы у самарских художников было больше возможностей для показа своих работ — просторные залы, подходящие условия и пространство, в котором можно представить искусство во всем его объеме", — отметила Алла Шахматова.
Для самих участников выставки разговор о времени имеет и вполне личное измерение. Художница Наталья Шепелева рассказала, что возвращение к собственным ранним произведениям часто становится для нее возможностью заново пережить целый период жизни. За каждой работой сохраняются обстоятельства ее создания, мысли и чувства, которые сопровождали автора.
"Когда я смотрю на свои ранние работы, то словно окунаюсь в прошлое и заново проживаю целый отрезок жизни. Вспоминаю, где и как писала картину, о чем думала в тот момент, какой была мастерская, даже во что была одета. Иногда встречаешь свою работу двадцатилетней давности в гостях у знакомых — и вместе с ней возвращаются мельчайшие подробности того времени", — поделилась Наталья Шепелева.
При этом художница считает, что обращение зрителя к классическому искусству не мешает восприятию современных произведений. Напротив, культурный опыт помогает замечать в них отсылки и художественные цитаты, считывать связи с предыдущими эпохами. Сама Наталья Шепелева в своих работах стремится передавать ощущение счастья и ценность момента "здесь и сейчас".
Выставка "Ностальгия по настоящему" стала возможностью увидеть работы самарских художников, созданные в разных жанрах и художественных направлениях, и сопоставить их взгляды на современность. В этом диалоге встречаются не только авторы разных поколений, но и художник со зрителем: каждый приходит к произведению со своим опытом и воспоминаниями.
Экспозиция будет работать до 5 декабря в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России по адресу: Самара, улица Молодогвардейская, 209. Вход свободный. Возрастное ограничение — 16+.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!