Авито: жители Самары готовы потратить на транспорт для бездорожья около 907 тыс. рублей

Почти половина (49%) жителей Самары выбирают для передвижения транспорт с внедорожными характеристиками, на покупку которого они готовы потратить около 907 тыс. рублей. Эксперты Авито Промо и Авито Спецтехника опросили 10 тыс. жителей России и выяснили, какой транспорт для бездорожья они выбирают, для чего планируют его использовать и на какие характеристики обращают внимание при покупке.

По данным исследования, у 27% опрошенных жителей Самары есть транспорт для передвижения в условиях бездорожья (или был в прошлом), а 12% хотели бы приобрести его в будущем. Для поездок по грунтовым дорогам, участкам без асфальтового покрытия и пересеченной местности подходит разная техника — от универсальных внедорожников, которые удобны и для повседневных поездок, и для выездов на природу, до специализированных машин для сложного рельефа.

Внедорожники лидируют по популярности — их выбирают (уже владеют, владели раньше или хотели бы купить) 49% респондентов. Однако востребованы и квадроциклы (21%), мотоциклы для бездорожья и эндуро (10%), снегоходы (9%) и пикапы (3%).

Обычно люди используют "вездеходы" для поездок на природу и отдыха: этот вариант отметили 56% респондентов. Еще 31% планируют использовать его для путешествий и экспедиций, а 23% — для охоты и рыбалки. Для помощи на участке или в хозяйстве транспорт для бездорожья нужен 19% опрошенных. 11% рассматривают его для перевозки грузов, а 8% — для работы.

Бюджет покупки различается: 27% готовы потратить на технику для бездорожья до 300 тысяч рублей, 14% — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. На сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей ориентируется 24%, а от 1 млн до 2 млн рублей — 20%. Еще 11% готовы выделить более 2 млн рублей. Среди тех, кто определился с бюджетом, средняя сумма, которую готовы потратить на покупку, составляет около 907 тысяч рублей.

"Как показало исследование, при выборе транспорта для бездорожья жители Самары в первую очередь оценивают его надежность и долговечность, а также доступность запчастей — эти характеристики отметили 56% и 51% респондентов соответственно. При этом покупатели учитывают и финансовую сторону вопроса: стоимость приобретения важна для 43% опрошенных, расходы на обслуживание и ремонт — для 39%. Проходимость и расход топлива отметили по 37% респондентов, а комфорт водителя и пассажиров — 25%", — отмечает Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехника.

Онлайн-объявления также играют роль при выборе транспорта для бездорожья. Так, 81% тех, кто рассматривает покупку автомобиля или недавно приобрел его, в той или иной степени обращают внимание на объявления. Для 27% респондентов, которые уже владеют таким средством передвижения или планируют его приобрести, они становятся одним из главных факторов выбора. Еще 38% рассматривают объявления, но принимают окончательное решение на основе других параметров, а 16% время от времени обращают внимание на предложения. При этом 20% сообщили, что онлайн-объявления не влияют на их выбор.

Чаще всего релевантные объявления респонденты встречают на площадках электронной коммерции — этот вариант выбрали 53% опрошенных. Рекомендации друзей, коллег и родственников назвали 31%, поисковые системы — 28%, а социальные сети выбрали 17% респондентов.

"При продвижении транспорта для бездорожья важно учитывать, что покупатель обычно сравнивает несколько предложений и оценивает, насколько конкретная модель соответствует его задачам. Онлайн-продвижение помогает продавцам привлекать внимание потенциальных покупателей, которые уже интересуются такой техникой или только начинают изучать рынок. В этом процессе важную роль играют рекламные агентства: они помогают бизнесу выстраивать продвижение, выбирать подходящие инструменты и работать с целевой аудиторией. В результате объявления могут встречаться пользователям на разных этапах выбора — от первого знакомства с категорией до сравнения конкретных предложений", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито.