Авито: жители Самары готовы потратить на транспорт для бездорожья около 907 тыс. рублей

Почти половина (49%) жителей Самары выбирают для передвижения транспорт с внедорожными характеристиками, на покупку которого они готовы потратить около 907 тыс. рублей. Эксперты Авито Промо и Авито Спецтехника опросили 10 тыс. жителей России и выяснили, какой транспорт для бездорожья они выбирают, для чего планируют его использовать и на какие характеристики обращают внимание при покупке.
По данным исследования, у 27% опрошенных жителей Самары есть транспорт для передвижения в условиях бездорожья (или был в прошлом), а 12% хотели бы приобрести его в будущем. Для поездок по грунтовым дорогам, участкам без асфальтового покрытия и пересеченной местности подходит разная техника — от универсальных внедорожников, которые удобны и для повседневных поездок, и для выездов на природу, до специализированных машин для сложного рельефа.
Внедорожники лидируют по популярности — их выбирают (уже владеют, владели раньше или хотели бы купить) 49% респондентов. Однако востребованы и квадроциклы (21%), мотоциклы для бездорожья и эндуро (10%), снегоходы (9%) и пикапы (3%).
Обычно люди используют "вездеходы" для поездок на природу и отдыха: этот вариант отметили 56% респондентов. Еще 31% планируют использовать его для путешествий и экспедиций, а 23% — для охоты и рыбалки. Для помощи на участке или в хозяйстве транспорт для бездорожья нужен 19% опрошенных. 11% рассматривают его для перевозки грузов, а 8% — для работы.
Бюджет покупки различается: 27% готовы потратить на технику для бездорожья до 300 тысяч рублей, 14% — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. На сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей ориентируется 24%, а от 1 млн до 2 млн рублей — 20%. Еще 11% готовы выделить более 2 млн рублей. Среди тех, кто определился с бюджетом, средняя сумма, которую готовы потратить на покупку, составляет около 907 тысяч рублей.
"Как показало исследование, при выборе транспорта для бездорожья жители Самары в первую очередь оценивают его надежность и долговечность, а также доступность запчастей — эти характеристики отметили 56% и 51% респондентов соответственно. При этом покупатели учитывают и финансовую сторону вопроса: стоимость приобретения важна для 43% опрошенных, расходы на обслуживание и ремонт — для 39%. Проходимость и расход топлива отметили по 37% респондентов, а комфорт водителя и пассажиров — 25%", — отмечает Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехника.
Онлайн-объявления также играют роль при выборе транспорта для бездорожья. Так, 81% тех, кто рассматривает покупку автомобиля или недавно приобрел его, в той или иной степени обращают внимание на объявления. Для 27% респондентов, которые уже владеют таким средством передвижения или планируют его приобрести, они становятся одним из главных факторов выбора. Еще 38% рассматривают объявления, но принимают окончательное решение на основе других параметров, а 16% время от времени обращают внимание на предложения. При этом 20% сообщили, что онлайн-объявления не влияют на их выбор.
Чаще всего релевантные объявления респонденты встречают на площадках электронной коммерции — этот вариант выбрали 53% опрошенных. Рекомендации друзей, коллег и родственников назвали 31%, поисковые системы — 28%, а социальные сети выбрали 17% респондентов.
"При продвижении транспорта для бездорожья важно учитывать, что покупатель обычно сравнивает несколько предложений и оценивает, насколько конкретная модель соответствует его задачам. Онлайн-продвижение помогает продавцам привлекать внимание потенциальных покупателей, которые уже интересуются такой техникой или только начинают изучать рынок. В этом процессе важную роль играют рекламные агентства: они помогают бизнесу выстраивать продвижение, выбирать подходящие инструменты и работать с целевой аудиторией. В результате объявления могут встречаться пользователям на разных этапах выбора — от первого знакомства с категорией до сравнения конкретных предложений", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.