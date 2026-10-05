Авито Спецтехника и НАДДиПС назвали лучшие компании отрасли

1 октября в московском отеле Marriott Imperial Plaza прошла ежегодная премия "Дело Спецтехники" — впервые награждение состоялось отдельным мероприятием, закрывшим трехдневный форум "День Спецтехники". Его организовали платформа Авито Спецтехника и Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС). На закрытой церемонии собрались более 200 гостей: руководители и собственники компаний коммерческого транспорта, дорожно-строительной и сельхозтехники, аренды и лизинга, а также технологические партнеры и представители власти.

Премия "Дело Спецтехники" призвана отметить достижения лидеров российского рынка спецтехники и коммерческого транспорта, а также их вклад в развитие отрасли. Лучшие компании определяются на основе аналитических данных платформы Авито Спецтехника.

В 2026 году награду вручили в 22 номинациях, часть из которых представили партнеры премии. Генеральным партнером мероприятия выступил Минпромторг России, а специальным гостем премии стал многократный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам (ММА) Федор Емельяненко.

Победителями премии "Дело Спецтехники" стали следующие компании:

Номинация "Прорыв года 2026"

Сеспель

Номинация "Бренд года 2026: Коммерческий транспорт"

КАМАЗ

Номинация "Бренд года 2026: Легкий коммерческий транспорт"

Горьковский Автомобильный Завод

Номинация "Бренд года 2026: Дорожно-строительная техника"

XCMG

Номинация "Бренд года 2026: Складская техника"

LiuGong

Номинация "Бренд года 2026: Сельскохозяйственная техника"

Ростсельмаш

Номинация "Арендная компания года 2026: Холодная аренда"

Аврора

Номинация "Арендная компания года 2026: Горячая аренда"

Бинотэк

Спецноминация "Эффективность городской логистики"

Sollers

Номинация "Лизинговая компания года 2026"

Европлан

Номинация "Лизинговый брокер года 2026"

ВЛИЗИНГ.РУ

Спецноминация НАДДиПС "Архитектор отраслевых трендов"

Юрий Килейников, ГК ИСТК

Спецноминация НАДДиПС "Надежный партнер"

Денис Чеботов, Большегруз

Спецноминация НАДДиПС "Стратегический эксперт: связь индустрии и государства"

Эдуард Кийко, член правления НАДДиПС

Спецноминация НАДДиПС "Опора отрасли: эксклюзив, законотворчество, верность партнерству"

Эхтибар Мустафаев, МЭФ LEGAL

Номинация "Проект года 2026"

Станислав Черторыжский / Сериал "Линия Сборки"

Илья Оросик / Сериал "Линия Сборки"

Номинация "Дилер года 2026: Сельскохозяйственная техника"

Тракторный завод Русич

Номинация "Дилер года 2026: Коммерческий транспорт"

Тракс Восток Рус

Номинация "Дилер года 2026: Дорожно-строительная техника"

СК Машинери

Номинация "Дилер года 2026: Складская техника"

Актио Рус

Номинация "Запуск года 2026"

Юрий Килейников / Рейтинг дилеров и техники Авито и НАДДиПС

Кроме того, генеральный партнер Минпромторг России вручил ведомственные награды топ-менеджерам Авито Спецтехники: директору направления Максиму Мажуге, коммерческому директору Андрею Горну и директору по продажам Захару Игнатенко.

"Для Авито Спецтехника важно не только помогать компаниям находить клиентов и партнеров, но и делать заметным успешный опыт участников рынка. Сегодня отрасль быстро меняется: появляются новые запросы со стороны клиентов, меняются подходы к продажам, аренде и сервису. Премия "Дело Спецтехники" позволяет выделить решения и практики, которые уже показывают результат, и создать пространство для обмена опытом между компаниями из разных сегментов. Мы рассчитываем, что такие точки взаимодействия будут помогать бизнесу находить новые идеи и возможности для роста", — комментирует Максим Мажуга, директор Авито Спецтехника.

"Сегодня автомобили и спецтехника разных производителей становятся все ближе друг к другу по характеристикам и стоимости, поэтому на первый план выходит комплекс сервисов, который получает клиент. Это техническое обслуживание, финансовые и телематические сервисы, инструменты управления парком. Одновременно растет запрос на кастомизацию: бизнесу нужны решения под конкретные задачи и условия эксплуатации. При этом базовые требования — надежность, ресурс, эффективность и стоимость владения — не теряют своей актуальности. Такие отраслевые мероприятия, как премия "Дело спецтехники", позволяют нам общаться с коллегами, обмениваться опытом и лучше понимать, что происходит на рынке", — отмечает Михаил Бахтарин, директор по маркетингу и развитию продаж компании "Современные транспортные технологии" — эксклюзивного дистрибьютора бренда "Горьковский автомобильный завод".