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Транспорт Транспорт и связь

Авито Спецтехника и НАДДиПС назвали лучшие компании отрасли

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 октября в московском отеле Marriott Imperial Plaza прошла ежегодная премия "Дело Спецтехники" — впервые награждение состоялось отдельным мероприятием, закрывшим трехдневный форум "День Спецтехники". Его организовали платформа Авито Спецтехника и Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС). На закрытой церемонии собрались более 200 гостей: руководители и собственники компаний коммерческого транспорта, дорожно-строительной и сельхозтехники, аренды и лизинга, а также технологические партнеры и представители власти.

Премия "Дело Спецтехники" призвана отметить достижения лидеров российского рынка спецтехники и коммерческого транспорта, а также их вклад в развитие отрасли. Лучшие компании определяются на основе аналитических данных платформы Авито Спецтехника.

В 2026 году награду вручили в 22 номинациях, часть из которых представили партнеры премии. Генеральным партнером мероприятия выступил Минпромторг России, а специальным гостем премии стал многократный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам (ММА) Федор Емельяненко.

Победителями премии "Дело Спецтехники" стали следующие компании:

Номинация "Прорыв года 2026"

  • Сеспель

Номинация "Бренд года 2026: Коммерческий транспорт"

  • КАМАЗ

Номинация "Бренд года 2026: Легкий коммерческий транспорт"

  • Горьковский Автомобильный Завод

Номинация "Бренд года 2026: Дорожно-строительная техника"

  • XCMG

Номинация "Бренд года 2026: Складская техника"

  • LiuGong

Номинация "Бренд года 2026: Сельскохозяйственная техника"

  • Ростсельмаш

Номинация "Арендная компания года 2026: Холодная аренда"

  • Аврора

Номинация "Арендная компания года 2026: Горячая аренда"

  • Бинотэк

Спецноминация "Эффективность городской логистики"

  • Sollers

Номинация "Лизинговая компания года 2026"

  • Европлан

Номинация "Лизинговый брокер года 2026"

  • ВЛИЗИНГ.РУ

Спецноминация НАДДиПС "Архитектор отраслевых трендов"

  • Юрий Килейников, ГК ИСТК

Спецноминация НАДДиПС "Надежный партнер"

  • Денис Чеботов, Большегруз

Спецноминация НАДДиПС "Стратегический эксперт: связь индустрии и государства"

  • Эдуард Кийко, член правления НАДДиПС

Спецноминация НАДДиПС "Опора отрасли: эксклюзив, законотворчество, верность партнерству"

  • Эхтибар Мустафаев, МЭФ LEGAL

Номинация "Проект года 2026"

  • Станислав Черторыжский / Сериал "Линия Сборки"
  • Илья Оросик / Сериал "Линия Сборки"

Номинация "Дилер года 2026: Сельскохозяйственная техника"

  • Тракторный завод Русич

Номинация "Дилер года 2026: Коммерческий транспорт"

  • Тракс Восток Рус

Номинация "Дилер года 2026: Дорожно-строительная техника"

  • СК Машинери

Номинация "Дилер года 2026: Складская техника"

  • Актио Рус

Номинация "Запуск года 2026"

  • Юрий Килейников / Рейтинг дилеров и техники Авито и НАДДиПС

Кроме того, генеральный партнер Минпромторг России вручил ведомственные награды топ-менеджерам Авито Спецтехники: директору направления Максиму Мажуге, коммерческому директору Андрею Горну и директору по продажам Захару Игнатенко.

"Для Авито Спецтехника важно не только помогать компаниям находить клиентов и партнеров, но и делать заметным успешный опыт участников рынка. Сегодня отрасль быстро меняется: появляются новые запросы со стороны клиентов, меняются подходы к продажам, аренде и сервису. Премия "Дело Спецтехники" позволяет выделить решения и практики, которые уже показывают результат, и создать пространство для обмена опытом между компаниями из разных сегментов. Мы рассчитываем, что такие точки взаимодействия будут помогать бизнесу находить новые идеи и возможности для роста", — комментирует Максим Мажуга, директор Авито Спецтехника.

"Сегодня автомобили и спецтехника разных производителей становятся все ближе друг к другу по характеристикам и стоимости, поэтому на первый план выходит комплекс сервисов, который получает клиент. Это техническое обслуживание, финансовые и телематические сервисы, инструменты управления парком. Одновременно растет запрос на кастомизацию: бизнесу нужны решения под конкретные задачи и условия эксплуатации. При этом базовые требования — надежность, ресурс, эффективность и стоимость владения — не теряют своей актуальности. Такие отраслевые мероприятия, как премия "Дело спецтехники", позволяют нам общаться с коллегами, обмениваться опытом и лучше понимать, что происходит на рынке", — отмечает Михаил Бахтарин, директор по маркетингу и развитию продаж компании "Современные транспортные технологии" — эксклюзивного дистрибьютора бренда "Горьковский автомобильный завод".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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