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Транспорт Транспорт и связь

Жители Самары чаще всего ездили на самокатах от Ладьи до Речного вокзала и по проспекту Юных Пионеров

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кикшеринг МТС Юрент, входящий в группу МТС, проанализировал поездки жителей Самарской области на самокатах в сезоне 2026 года. Суммарно в этом году самарцы проехали на самокатах "Юрент 2.0" более 1,7 млн километров.

Фото: предоставлено МТС

Аналитики сервиса отметили, что в 2026 году жители Самары предпочитали короткие целевые поездки — почти 90% всех поездок от точки А до точки Б осуществлялись по транспортному сценарию. Среднее время поездки сократилось до 11 минут.

Основной возраст пользователей самокатами Юрент в Самаре — жители города от 18 до 34 лет. Доля мужчин — 61%, доля женской аудитории — 39%.

Чаще всего самарцы использовали электросамокаты в утренние часы с 6:00 до 10:00 и в вечернее время с 17:00 до 22:00 — в это время жители города обычно ездили на работу и учебу, а также возвращались домой. Короткие поездки до 2 км в течение дня самарцы совершали чаще всего до кафе, банков, МФЦ, магазинов или места встречи.

Самыми популярными маршрутами на самокатах в Самаре стали поездки от Ладьи до Речного вокзала, от Молодежного парка по проспекту Юных Пионеров до парка Металлургов, от центрального автовокзала до ТЦ "Аврора" и от ТЦ "Эль Рио" до улицы Стара-Загора.

Также в сезоне 2026 Юрент активно развивал инфраструктуру — в Самаре появилось более 70 парковочных зон по городу, которые позволяют поддерживать порядок на тротуарах. Следить за дисциплиной поездок помогали цифровые способы подтверждения возраста через МТС ID и мессенджер МАХ, а также рейтинговая система пользователей. Рейтинг снижается за нарушения ПДД и восстанавливается в течение определенного времени в зависимости от соблюдения правил. В течение сезона в Самаре снижения рейтинга и уменьшение скорости электросамокатов были применены в отношении 478 пользователей.

Юрент — быстрорастущий оператор шеринговых электросамокатов в России, который входит в группу компаний МТС. Крупнейший сервис по географической представленности, Юрент управляет флотом из более чем 150 тысяч электросамокатов в 200 городах России. В 2025 году количество поездок на платформе превысило 100 млн.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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