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Транспорт Транспорт и связь

В Автотеке стала доступна стоимость кузовного ремонта в Казахстане и Беларуси

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В разделе "Происшествия" сервиса Автотека теперь могут отображаться расчеты стоимости кузовного ремонта, выполненного на территории Казахстана и Беларуси, независимо от страны регистрации автомобиля. Расширение базы данных стало возможным благодаря сотрудничеству Автотеки (сервис проверки истории автомобилей от Авито) с международной компанией Аудатэкс.

Обновленный функционал поможет потенциальным покупателям получить наиболее полные сведения об истории автомобиля, который эксплуатировался в этих странах или ремонтировался на их территории. Сведения формируются в системе Аудатэкс на стадии оценки ущерба страховыми компаниями, дилерами, оценщиками и другими профессиональными участниками авторынка при наступлении страхового случая.

"Только за 7 месяцев 2026 года в Россию было импортировано почти 7 тысяч легковых авто с пробегом из Беларуси и больше тысячи — из Казахстана. При этом объем ввоза из Казахстана за год вырос в 2,5 раза", — комментирует Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства "Автостат".

По данным Автотеки, за год доля автомобилей с историей эксплуатации в Казахстане или Беларуси среди проверяемых в сервисе выросла на 12%. При этом в июле более чем в 36 тыс. запрошенных отчетов содержались сведения, связанные с эксплуатацией автомобилей на территории этих стран.

"На российском вторичном рынке регулярно встречаются автомобили, которые ранее эксплуатировались за рубежом. При этом информация о том, что происходило с ними до ввоза в Россию, может быть ограниченной. Партнерство с Аудатэкс позволяет дополнить отчет данными о расчетах профессиональных участников авторынка в Казахстане и Беларуси: увидеть зафиксированные повреждения и понять, какой объем восстановительных работ предполагался. Для покупателя это еще один источник информации, который помогает лучше подготовиться к осмотру автомобиля и принять более взвешенное решение", — отметил Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто.

Чаще всего сведения о том, что автомобиль ранее эксплуатировался в Казахстане, встречаются в отчетах Toyota (32,7% среди всех машин с историей эксплуатации в Казахстане), Lexus (13,7%) и Mercedes-Benz (9%). В топ-5 также вошли Mitsubishi (6,7%) и BMW (4,8%). Информация об эксплуатации в Беларуси чаще всего фиксируется у представителей европейского автопрома: BMW (30,1%), Mercedes-Benz (9,7%) и Audi (7,8%). Топ-5 замыкают Volkswagen (6,5%) и Toyota (5,2%).

Сведения от Аудатэкс доступны в разделе "Происшествия". Пользователь увидит дату расчета, зафиксированные повреждения, предполагаемый объем ремонта и его примерную стоимость, а также стоимость запчастей. Если стоимость указана в тенге или белорусских рублях, Автотека самостоятельно конвертирует ее в российские рубли — по курсу Банка России на дату расчета.

Для обработки данных сервис использует технологии искусственного интеллекта, которые приводят информацию из расчетов к понятному и структурированному виду. Для визуализации повреждений применяется собственная большая языковая модель Авито A-Vibe. На основе распознанных данных система определяет, какие из 16 частей автомобиля были затронуты, и отмечает их на единой схеме повреждений. Так пользователь может наглядно увидеть, какие элементы автомобиля фигурировали в расчетах кузовного ремонта, и быстрее оценить информацию перед осмотром машины.

База Аудатэкс обновляется ежедневно, а новые расчеты появляются в Автотеке по мере передачи данных поставщиками.

"Мы сотрудничаем с Автотекой с 2017 года и постепенно расширяем объем данных, которые доступны пользователям сервиса. Теперь к ним добавились расчеты стоимости кузовного ремонта, сформированные в Казахстане и Беларуси. В этих странах с решениями Аудатэкс работают большинство страховых компаний и их партнеры — станции технического обслуживания и независимые оценщики, поэтому мы располагаем значительным массивом профессиональных калькуляций. Для нас важно, что эта информация становится полезной и будущему владельцу автомобиля — она помогает еще на этапе выбора узнать больше о его прошлом и лучше подготовиться к покупке", — отметил Евгений Комаров, генеральный директор Аудатэкс.

За время работы Автотеки пользователи сформировали более 100 млн отчетов. Сервис объединяет данные более чем 2 тыс. официальных открытых и закрытых источников, чтобы при проверке автомобиля пользователь мог получить больше информации о событиях из его прошлого еще до встречи с продавцом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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