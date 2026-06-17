Авито Авто: самарцы чаще всего сдают в трейд-ин LADA, Kia и Hyundai

За 5 месяцев 2026 года в Самарской области лидером по доле автомобилей, сдаваемых в трейд-ин, стала отечественная LADA (30%), второе место занимает южнокорейский бренд Kia (9%), замыкает тройку Hyundai (7%). В топ-10 вошли Renault (7%), Nissan (5%), Chevrolet (4%), Volkswagen (4%), Skoda (3%), Haval (3%), а также Chery (3%).
О том, какие автомобили самарские дилеры получают от клиентов чаще всего, рассказал Николай Дробушевич, руководитель бизнес-направления "Автохаб" в Авито Авто.
В 2026 году трейд-ин остается одним из ключевых каналов пополнения складов дилеров. По данным Авито Авто, в целом по России на него приходилось около 33% поступлений автомобилей. Средняя цена выкупа в трейд-ин составила 1 млн рублей. Еще около 12% — доля трейд-апа и 30% стока — комиссионные продажи, доля которых за год увеличилась на 3 п. п. На выкуп "с улицы" приходится около 21% пополнения складов.
"Трейд-ин традиционно остается главным каналом пополнения стока дилеров, который напрямую коррелирует с восстанавливающимися продажами новых автомобилей. При этом актуальность "комиссии" в последние годы заметно выросла во многом благодаря тому, что этот канал пополнения стока не требует оборотного капитала для постановки автомобиля на склад. Вместе с этим мы видим, что "выкуп с улицы" достаточно сильно зависит от ключевой ставки, и постепенное ее снижение оживляет этот канал пополнения стока", — комментирует данные по России Николай Дробушевич.
В модельном ряду LADA безусловным лидером по обмену у дилеров стал седан Granta — на него приходится 38% от всех сдаваемых в трейд-ин автомобилей бренда. За ним следуют LADA Vesta с долей 26%, LADA Kalina (12%), кроссовер LADA XRAY (7%) и седан LADA Priora (6%).
Если рассматривать структуру трейд-ина Kia, то здесь уверенно доминирует седан Rio с долей 42% от общего объема марки. Далее следуют модели Sportage (17%), Ceed (12%), Cerato (9%) и Soul (6%).
У Hyundai наиболее востребованным в трейд-ине оказался бестселлер Solaris — 41% от общего объема марки. Следом расположился кроссовер Creta (21%).
"Рост спроса на кроссоверы и внедорожники с пробегом в целом по России (+27% за год) закономерно приводит к увеличению доли авто повышенной проходимости в структуре трейд-ина", — дополняет Николай Дробушевич.
В общем зачете моделей, наиболее востребованных у дилеров при обмене, лидирует LADA Granta с долей 11%. Далее следует LADA Vesta (8%), замыкает тройку Kia Rio (4%). В топ-10 вошли: LADA Kalina (4%), Hyundai Solaris (3%), LADA XRAY (2%), LADA Priora (2%), Renault Duster (2%), Chevrolet Niva (2%) и Kia Sportage (2%).
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.